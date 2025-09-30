हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: मंत्री जयंत राज को आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, बांका पुलिस ने लुधियाना से पकड़ा

Bihar News: मंत्री जयंत राज को आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, बांका पुलिस ने लुधियाना से पकड़ा

Banka Police: एसपी ने बताया कि तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने आरोपी की पहचान संदीप पासवान के रूप में की. आरोपी का लोकेशन पंजाब के लुधियाना में पाया गया था.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 30 Sep 2025 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा के फेसबुक मैसेंजर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बांका पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर ग्राम निवासी चितन पासवान के पुत्र संदीप पासवान के रूप में हुई है.

मंत्री के निजी सचिव ने दर्ज कराया था मामला

इस मामले को लेकर मंगलवार की संध्या बांका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि घटना 22 सितंबर की है, जब मंत्री जयंत राज को फेसबुक मैसेंजर पर अशोभनीय संदेश और जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसके बाद मंत्री के निजी सचिव मोहन कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 66, 67 तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

गिरफ्तारी के लिए हुआ था विशेष टीम का गठन

एसपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उनके निर्देश पर एसडीपीओ अमर विश्वास के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने आरोपी की पहचान संदीप पासवान के रूप में की. आरोपी का लोकेशन पंजाब के लुधियाना में पाया गया, सत्यापन के बाद विशेष टीम को लुधियाना भेजकर संदीप को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत बांका लाया गया और अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है. इस छापेमारी दल में अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष विनोद कुमार, बच्चन कुमार राम, पंकज कुमार सहित अन्य शामिल थे. उससे पूछताछ जारी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: Bihar Crime: बिहार पुलिस में चयनित युवक की गोली मारकर हत्या, जहानाबाद में दोस्तों के साथ गया था मेला घूमने

Published at : 30 Sep 2025 10:30 PM (IST)
Tags :
Banka News BIHAR NEWS Jayant Raj Kushwaha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात, तेजस्वी पर क्या बोले?
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात, तेजस्वी पर क्या बोले?
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
नेवले ने सांप के साथ खेला खूनी खेल! जबड़ा नोचा और उतार दिया मौत के घाट, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
नेवले ने सांप के साथ खेला खूनी खेल! जबड़ा नोचा और उतार दिया मौत के घाट, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
जनरल नॉलेज
दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?
दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?
इंडिया
69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े... बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट
69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े... बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget