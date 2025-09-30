बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा के फेसबुक मैसेंजर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बांका पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर ग्राम निवासी चितन पासवान के पुत्र संदीप पासवान के रूप में हुई है.

मंत्री के निजी सचिव ने दर्ज कराया था मामला

इस मामले को लेकर मंगलवार की संध्या बांका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि घटना 22 सितंबर की है, जब मंत्री जयंत राज को फेसबुक मैसेंजर पर अशोभनीय संदेश और जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसके बाद मंत्री के निजी सचिव मोहन कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 66, 67 तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

गिरफ्तारी के लिए हुआ था विशेष टीम का गठन

एसपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उनके निर्देश पर एसडीपीओ अमर विश्वास के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने आरोपी की पहचान संदीप पासवान के रूप में की. आरोपी का लोकेशन पंजाब के लुधियाना में पाया गया, सत्यापन के बाद विशेष टीम को लुधियाना भेजकर संदीप को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत बांका लाया गया और अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है. इस छापेमारी दल में अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष विनोद कुमार, बच्चन कुमार राम, पंकज कुमार सहित अन्य शामिल थे. उससे पूछताछ जारी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.

