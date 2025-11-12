बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों पर एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है. सर्वे के अनुसार, एनडीए को तीन सीटों पर बढ़त, दो सीटों पर कड़ा मुकाबला और महागठबंधन को कोई भी साफ बढ़त नहीं मिल पाई है. जन सुराज पार्टी ने भी कई सीटों पर समीकरण बिगाड़े हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बांका जिले की तस्वीर में एनडीए मजबूती से आगे दिख रहा है. महागठबंधन के लिए यह नतीजे चिंता का संकेत हो सकते हैं, जबकि जन सुराज पार्टी ने कई सीटों पर दोनों गठबंधनों का गणित बिगाड़ा है.

बांका की 5 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

भाजपा: 1 सीट

जदयू: 2 सीटें

एनडीए कुल: 3 सीटें

महागठबंधन: 0 सीटें

कड़ा मुकाबला: 2 सीटें

बांका सीट पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर

बांका विधानसभा सीट पर एनडीए के वरिष्ठ नेता रामनारायण मंडल और महागठबंधन के संजय कुमार के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है. स्थानीय पत्रकारों के अनुसार, दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा है. एनडीए के पक्ष में विकास कार्यों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि का असर दिख रहा है, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार जातीय समीकरण के भरोसे मैदान में टिके हुए हैं.

बेलहर सीट पर एनडीए बनाए हुए हैं बढ़त

बेलहर विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी मनोज यादव बढ़त बनाए हुए हैं. पत्रकारों का कहना है कि मनोज यादव के संगठनात्मक नेटवर्क और स्थानीय जनसंपर्क ने उन्हें लाभ पहुंचाया है. वहीं, महागठबंधन के प्रत्याशी चाणक्या प्रकाश रंजन दूसरे स्थान पर हैं. जन सुराज के ब्रजकिशोर पंडित यहां तीसरे स्थान पर दिख रहे हैं.

कटोरिया सीट एनडीए की बताई जा रही मजबूत स्थिति

कटोरिया विधानसभा सीट से एनडीए के पूरन लाल टुडू की स्थिति मजबूत बताई जा रही है. वे स्थानीय मुद्दों और आदिवासी समाज के समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं. महागठबंधन की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम दूसरे स्थान पर हैं. जन सुराज की सलोमी मुर्मू ने भी कुछ इलाकों में पकड़ बनाई है, पर मुकाबला मुख्यत एनडीए और महागठबंधन के बीच ही सीमित है.

धोरैया सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला

धोरैया विधानसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प है. एनडीए के मनीष कुमार और महागठबंधन के त्रिभुवन प्रसाद के बीच करीबी मुकाबला चल रहा है. स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि मनीष कुमार के पक्ष में शासन से जुड़े विकास कार्य और कानून व्यवस्था का मुद्दा असर डाल सकता है.

अमरपुर सीट पर एनडीए को बढ़त

अमरपुर विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी जयंत राज यहां बढ़त बनाए हुए हैं. पत्रकारों का कहना है कि क्षेत्र में जयंत राज की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली जनता को प्रभावित कर रही है. महागठबंधन के जितेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर हैं जबकि जन सुराज की सुजाता वैद्य प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही हैं.

