हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBanka Experts Exit Poll: बांका में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर, इन सीटों पर है कड़ी लड़ाई

Banka Experts Exit Poll: बांका में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर, इन सीटों पर है कड़ी लड़ाई

Bihar Exit Poll 2025: एबीपी बिहार एग्जिट पोल 2025 में बांका जिले की पांच सीटों में एनडीए तीन पर आगे है, दो पर कांटे का मुकाबला है. वहीं महागठबंधन पिछड़ता दिखा, इधर जन सुराज ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों पर एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है. सर्वे के अनुसार, एनडीए को तीन सीटों पर बढ़त, दो सीटों पर कड़ा मुकाबला और महागठबंधन को कोई भी साफ बढ़त नहीं मिल पाई है. जन सुराज पार्टी ने भी कई सीटों पर समीकरण बिगाड़े हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बांका जिले की तस्वीर में एनडीए मजबूती से आगे दिख रहा है. महागठबंधन के लिए यह नतीजे चिंता का संकेत हो सकते हैं, जबकि जन सुराज पार्टी ने कई सीटों पर दोनों गठबंधनों का गणित बिगाड़ा है.

बांका की 5 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

भाजपा: 1 सीट

जदयू: 2 सीटें

एनडीए कुल: 3 सीटें

महागठबंधन: 0 सीटें

कड़ा मुकाबला: 2 सीटें

बांका सीट पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर

बांका विधानसभा सीट पर एनडीए के वरिष्ठ नेता रामनारायण मंडल और महागठबंधन के संजय कुमार के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है. स्थानीय पत्रकारों के अनुसार, दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा है. एनडीए के पक्ष में विकास कार्यों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि का असर दिख रहा है, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार जातीय समीकरण के भरोसे मैदान में टिके हुए हैं.

बेलहर सीट पर एनडीए बनाए हुए हैं बढ़त

बेलहर विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी मनोज यादव बढ़त बनाए हुए हैं. पत्रकारों का कहना है कि मनोज यादव के संगठनात्मक नेटवर्क और स्थानीय जनसंपर्क ने उन्हें लाभ पहुंचाया है. वहीं, महागठबंधन के प्रत्याशी चाणक्या प्रकाश रंजन दूसरे स्थान पर हैं. जन सुराज के ब्रजकिशोर पंडित यहां तीसरे स्थान पर दिख रहे हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

कटोरिया सीट एनडीए की बताई जा रही मजबूत स्थिति

कटोरिया विधानसभा सीट से एनडीए के पूरन लाल टुडू की स्थिति मजबूत बताई जा रही है. वे स्थानीय मुद्दों और आदिवासी समाज के समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं. महागठबंधन की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम दूसरे स्थान पर हैं. जन सुराज की सलोमी मुर्मू ने भी कुछ इलाकों में पकड़ बनाई है, पर मुकाबला मुख्यत एनडीए और महागठबंधन के बीच ही सीमित है.

धोरैया सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला

धोरैया विधानसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प है. एनडीए के मनीष कुमार और महागठबंधन के त्रिभुवन प्रसाद के बीच करीबी मुकाबला चल रहा है. स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि मनीष कुमार के पक्ष में शासन से जुड़े विकास कार्य और कानून व्यवस्था का मुद्दा असर डाल सकता है.

अमरपुर सीट पर एनडीए को बढ़त

अमरपुर विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी जयंत राज यहां बढ़त बनाए हुए हैं. पत्रकारों का कहना है कि क्षेत्र में जयंत राज की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली जनता को प्रभावित कर रही है. महागठबंधन के जितेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर हैं जबकि जन सुराज की सुजाता वैद्य प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही हैं.

ये भी पढ़िए- Lakhisarai Experts Exit Poll 2025: विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा! एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर RJD का पलड़ा भारी

Published at : 12 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Tags :
Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll Banka Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा, कई बार दिल्ली आया था
Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?
Delhi Red Fort Blast: धमाके में इस्तेमाल किए गए 2 तरह के विस्फोट, NIA की जांच सुन हो जाएंगे हैरान!
Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnant Women Labor Pain: प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget