बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र में राघोपुर में मंगलवार को एक्सिस बैंक के लोन मैनेजर राकेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, मोके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

राघोपुर के कंचनपुर में हुई घटना

बताया जाता है कि बैंक मैनेजर राकेश कुमार फिल्ड से अपने लोन सैंक्शन ब्रांच में लौट रहे थे, तभी राघोपुर के कंचनपुर में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार अपराधी उन्हें गोली मारकर वहां से फरार हो गए. गोली लगते ही राकेश कुमार गिर पड़े और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया.

सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए हैं. मृतक बैंक मैनेजर मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के रहने वाला थे. एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, हालाँकि, अभी तक हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है. अपराधियों की पहचान की जा रही है. घटना के बाद बैंक कर्मी के परिवार में कोहराम मचा है और लोगों में काफी गुस्सा है.

पुलिस ने जिले की सीमा सील कर दी है और अपराधियों को अपराध करने के बाद भागने से रोकने के लिए वाहनों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से एक कारतूस बरामद किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

अपराधियों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी

इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि "दिनदहाड़े लोगों की हत्या हो रही है. अपराधियों को किसी का डर नहीं है, इसीलिए ऐसी वारदातें हो रही हैं. सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने कहा कि "इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. छापेमारी जारी है."

