बिहार में ओवैसी की 'पतंग' छाई, AIMIM ने RJD, कांग्रेस, JDU और BJP चारों को हराया

बिहार में एनडीए की आंधी में जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल की हवा निकल गई, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने पांच सीटें जीतकर अपना लोहा मनवा दिया है. 2020 के विधानसभा चुनावों में भी AIMIM ने 5 सीटें जीती थीं. इस बार के चुनाव में AIMIM ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में AIMIM का वोट शेयर करीब दो फीसदी (1.90) है.

जोकीहाट सीट पर जेडीयू को हराया

जोकीहाट सीट पर मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 28803 वोटों के अंतर से जेडीयू के मंजर आलम को हराया. मोहम्मद मुर्शिद आलम को कुल 83737 वोट मिले. मंजर आलम को 54934 वोट मिले. जन सुराज पार्टी के सरफराज आलम को 35354 वोट मिले.

बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस को दी मात

बहादुरगंज सीट पर AIMIM के मो. तौसीफ आलम ने कांग्रेस के मोहम्मद मसवर आलम को हराया. तौसीफ को 87315 वोट मिले और उन्होंने 28726 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के मोहम्मद कलीमुद्दीन 57195 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

कोचाधामन सीट पर आरजेडी को किया पस्त

कोचाधामन सीट पर AIMIM मो. सरवर आलम ने आरजेडी के मुजाहिद आलम को हराया. सरवर आलम को 81860 वोट मिले और उन्होंने 23021 मतों के अंतर से जीत हासिल की. बीजेपी की बीणा देवी 44858 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं.

अमौर सीट पर जेडीयू को दी शिकस्त

अमौर सीट से बिहार AIMIM के अध्यक्ष अखतरुल ईमान जीते हैं. अखतरुल ईमान को 100836 वोट मिले और वो 38928 मतों के अंतर से जीते हैं. जनता दल (यूनायटेड) के सबा जफर 61908 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान 52791 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

बायसी सीट पर बीजेपी को पछाड़ा

बायसी सीट से AIMIM के गुलाम सरवर ने बीजेपी के विनोद कुमार को हराया. सरवर को 92766 और विनोद को 65515 वोट मिले. AIMIM प्रत्याशी 27251 वोटों से जीत गए. इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुस सुब्हान 56000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.