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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नीतीश कुमार के साथ 9 आदमी का मर्डर कराए', JDU के अनंत सिंह बोले

'नीतीश कुमार के साथ 9 आदमी का मर्डर कराए', JDU के अनंत सिंह बोले

जेडीयू विधायक अनंत सिंह का कहना है कि वे पार्टी (जेडीयू) के साथ हैं. उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है. इस क्रम में अनंत सिंह ने 9 हत्या वाला बयान भी दिया है जिससे सियासी हड़कंप मच गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार का नाम लेकर जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के एक बयान से सियासी हड़कंप मच गया है. अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 9 लोगों का वे मर्डर करा चुके हैं. 

अनंत सिंह ने शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में यह बयान दिया. एक सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "पार्टी हमारे साथ है कि नहीं है हम भगवान हैं? हम अपनी बात न जानेंगे… न मरने का गम है न जीने की खुशी है… लेकिन पार्टी को मानते हैं कि मेरी पार्टी है. पार्टी को जो मानना है जो माने." 

अनंत सिंह ने आगे कहा, "हमने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है... किसी ने उतनी कुर्बानी नहीं दी है. नीतीश कुमार कुछ नहीं थे… एने से ओने होल चलते थे… उस समय हम नीतीश जी के साथ रहकर 9 गो आदमी का मर्डर कराए…"

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बता दें कि जेडीयू के विधायक अनंत सिंह और पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार के बीच विवाद जारी है. विधान परिषद के चुनाव को लेकर पटना स्नातक सीट चर्चा में है. यहां से जेडीयू के नीरज कुमार कैंडिडेट हैं लेकिन अनंत सिंह ने जन सुराज के अनुज कुमार का समर्थन किया है. जोरशोर से प्रचार कर रहे हैं. दावा किया है कि नीरज की हार होगी.

उधर नीरज कुमार अलग माहौल में हैं. पार्टी ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं हो सका. इस बीच अनंत सिंह के इस बयान के आने के बाद राजनीति तेज हो गई है.

आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा

अनंत सिंह के इस बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने हमला बोला है. शक्ति यादव ने कहा, "अनंत सिंह ने सरकार के कहने पर 9 हत्या की… यह बात तो खुल गई है. लोग 20 वर्षों में क्या-क्या लोग करवाते थे इसका कबूलनामा सामने आया है. अनंत सिंह ने डंके की चोट पर कहा है. अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी पर जाती है तो नीतीश कुमार के शासनकाल पर…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Nitish Kumar BIHAR NEWS
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