'नीतीश कुमार के साथ 9 आदमी का मर्डर कराए', JDU के अनंत सिंह बोले

बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार का नाम लेकर जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के एक बयान से सियासी हड़कंप मच गया है. अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 9 लोगों का वे मर्डर करा चुके हैं.

अनंत सिंह ने शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में यह बयान दिया. एक सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "पार्टी हमारे साथ है कि नहीं है हम भगवान हैं? हम अपनी बात न जानेंगे… न मरने का गम है न जीने की खुशी है… लेकिन पार्टी को मानते हैं कि मेरी पार्टी है. पार्टी को जो मानना है जो माने."

अनंत सिंह ने आगे कहा, "हमने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है... किसी ने उतनी कुर्बानी नहीं दी है. नीतीश कुमार कुछ नहीं थे… एने से ओने होल चलते थे… उस समय हम नीतीश जी के साथ रहकर 9 गो आदमी का मर्डर कराए…"

Patna, Bihar: When asked if he still supports his party, JD(U) MLA Anant Singh says, "...Who has made as many sacrifices as I have? Nitish Kumar was nothing back then; he used to roam around here and there. At that time, while being with Nitish Kumar, I got nine people murdered..." — IANS (@ians_india) October 16, 2026

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बता दें कि जेडीयू के विधायक अनंत सिंह और पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार के बीच विवाद जारी है. विधान परिषद के चुनाव को लेकर पटना स्नातक सीट चर्चा में है. यहां से जेडीयू के नीरज कुमार कैंडिडेट हैं लेकिन अनंत सिंह ने जन सुराज के अनुज कुमार का समर्थन किया है. जोरशोर से प्रचार कर रहे हैं. दावा किया है कि नीरज की हार होगी.

उधर नीरज कुमार अलग माहौल में हैं. पार्टी ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं हो सका. इस बीच अनंत सिंह के इस बयान के आने के बाद राजनीति तेज हो गई है.

आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा

अनंत सिंह के इस बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने हमला बोला है. शक्ति यादव ने कहा, "अनंत सिंह ने सरकार के कहने पर 9 हत्या की… यह बात तो खुल गई है. लोग 20 वर्षों में क्या-क्या लोग करवाते थे इसका कबूलनामा सामने आया है. अनंत सिंह ने डंके की चोट पर कहा है. अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी पर जाती है तो नीतीश कुमार के शासनकाल पर…"

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