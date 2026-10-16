CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता, प्रशांत किशोर ने कहा- 'जिस चीफ जस्टिस…'

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है. एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ओर से मार्च निकाला गया था. बाद में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में बीते गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई ने सुनवाई के दौरान एक लाइन कही कि हमें (कोर्ट) कोई धमका नहीं सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने चारों याचिकाओं पर केंद्र, राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग सभी को नोटिस जारी किया है. इस बीच प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है.

जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "लोकतंत्र है, जब जनता को लगेगा कि उनके साथ गलती हो रही है, तो लोग सड़क पर उतरेंगे. जिस चीफ जस्टिस ने जन सुराज और बिहार के लोगों की याचिका खारिज की थी, उन्हीं के मुंह से कॉकरोच शब्द निकला, आप देखिए ये कितना बड़ा संकट बन गया है…"

प्रशांत किशोर ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट गए थे कि बिहार में चुनाव आयोग धांधली कर रहा है. बिहार में 10 हजार रुपये में वोट खरीदा, वहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे... लेकिन सड़क पर 10 हजार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो हस्तक्षेप कर रहे हैं."

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बिहटा पहुंचे थे प्रशांत किशोर

बता दें कि प्रशांत किशोर बीते गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) की रात पटना के बिहटा में थे. वहीं उक्त बयान दिया. वे एमएलसी चुनाव को लेकर पटना स्नातक और शिक्षक से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे. प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों का एजेंडा साफ है. ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है. सरकार से हटाने के लिए नहीं है. ये चुनाव बनी हुई व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए है. ये वोट शिक्षकों को सम्मान और सातवां वेतनमान दिलाएगा.

पीके ने कहा कि पटना स्नातक से अगर अनुज कुमार जीतकर आए तो जो इस क्षेत्र से 10 हजार पढ़े-लिखे बेरोजगार को नौकरी देना प्रशांत किशोर का काम है. प्रशांत किशोर ने कहा कि जितनी सुविधा एमएलए को उतनी एमएलसी को भी है. जब आप वोट दीजिए तो सोच-समझकर दीजिए. एनडीए के प्रत्याशी हारेंगे तो जो पहले से जीतकर बैठा है उसके मन में डर पैदा होगा. काम करना शुरू करेगा.

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