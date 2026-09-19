गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU के दो नेताओं के बीच 'गदहा' की एंट्री, अनंत सिंह ने अब क्या कहा?

JDU के दो नेताओं के बीच 'गदहा' की एंट्री, अनंत सिंह ने अब क्या कहा?

पटना स्नातक MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर तीखा हमला बोला और उन्हें ‘गदहा से बदतर’ बताया. AK-47 आरोप दोहराते हुए उन्होंने अनुज सिंह के समर्थन की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पटना स्नातक MLC चुनाव को लेकर जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. अनंत सिंह ने अब नीरज कुमार पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘गदहा से बदतर’ तक कह दिया. उन्होंने साफ कहा कि वह नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मैदान में हैं और चुनाव में उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे.

पत्रकारों ने जब अनंत सिंह से नीरज कुमार की ओर से दिए गए चैलेंज को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नीरज लंबे समय से उन्हें चुनौती देते रहे हैं. अनंत ने दावा किया कि दोनों एक ही पार्टी में रहते हुए भी नीरज कुमार ने कई बार उनका विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनका विरोध जेडीयू से नहीं, बल्कि नीरज कुमार से है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
बिहार
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'
बिहार
VIDEO: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव
VIDEO: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव
बिहार
JDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'
JDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'

यह भी पढ़ें- JDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'

AK-47 मामले का फिर उठाया मुद्दा

अनंत सिंह ने एक बार फिर नीरज कुमार पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ AK-47 रखवाकर उन्हें फंसाया गया और जेल भेजा गया. इस पर पहले ही नीरज कुमार ने कहा है कि यदि अनंत के पास कोई प्रमाण है तो उन्हें अदालत का रुख करना चाहिए.

RCP सिंह का भी किया जिक्र

अनंत सिंह ने नीरज कुमार के पुराने राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए आरसीपी सिंह को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार अपने राजनीतिक गुरु को भी नहीं छोड़ते. इसी दौरान उन्होंने नीरज कुमार के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया. नार्को टेस्ट के सवाल पर अनंत ने कहा कि यह सरकार और अदालत की प्रक्रिया से जुड़ा मामला है.

अनुज सिंह के समर्थन पर कायम

पटना स्नातक सीट के चुनाव में अनंत सिंह पहले ही अनुज सिंह के समर्थन की बात कह चुके हैं. उन्होंने फिर कहा कि अगर अनुज सिंह जन सुराज के टिकट पर भी मैदान में उतरते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे. वहीं नीरज कुमार भी अनंत सिंह के आरोपों का जवाब दे चुके हैं. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 19 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
बिहार
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'
बिहार
VIDEO: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव
VIDEO: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव
बिहार
JDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'
JDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Aasif Khan-Uditi Singh की Fight, Nomination Twist और Aamrapali-Qazi का Drama
Daayra Review: Meghna Gulzar की फिल्म में Kareena Kapoor और Prithviraj, लेकिन Impact गायब
Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
दिल्ली NCR
DUSU Election Results Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
क्रिकेट
भारत या बांग्लादेश, अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो किसे मिलेगा एशियन गेम्स फाइनल का टिकट?
भारत या बांग्लादेश, अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो किसे मिलेगा एशियन गेम्स फाइनल का टिकट?
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
DUSU रिजल्ट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'यह साफ है कि युवा...'
DUSU रिजल्ट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'यह साफ है कि युवा...'
इंडिया
चीनी आर्मी ने पकड़ लिए थे मेरे लोग और खत्म था करियर... डोभाल का वो खौफनाक किस्सा
चीनी आर्मी ने पकड़ लिए थे मेरे लोग और खत्म था करियर... डोभाल का वो खौफनाक किस्सा
Home Tips
Peepal Tree On Wall: क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें
क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें
क्रिकेट
चीफ सिलेक्टर अजीत अगर को BCCI से कितनी मिलती है सैलरी? होश उड़ा देगी रकम
चीफ सिलेक्टर अजीत अगर को BCCI से कितनी मिलती है सैलरी? होश उड़ा देगी रकम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget