JDU के दो नेताओं के बीच 'गदहा' की एंट्री, अनंत सिंह ने अब क्या कहा?

बिहार में पटना स्नातक MLC चुनाव को लेकर जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. अनंत सिंह ने अब नीरज कुमार पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘गदहा से बदतर’ तक कह दिया. उन्होंने साफ कहा कि वह नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मैदान में हैं और चुनाव में उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे.

पत्रकारों ने जब अनंत सिंह से नीरज कुमार की ओर से दिए गए चैलेंज को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नीरज लंबे समय से उन्हें चुनौती देते रहे हैं. अनंत ने दावा किया कि दोनों एक ही पार्टी में रहते हुए भी नीरज कुमार ने कई बार उनका विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनका विरोध जेडीयू से नहीं, बल्कि नीरज कुमार से है.

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AK-47 मामले का फिर उठाया मुद्दा

अनंत सिंह ने एक बार फिर नीरज कुमार पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ AK-47 रखवाकर उन्हें फंसाया गया और जेल भेजा गया. इस पर पहले ही नीरज कुमार ने कहा है कि यदि अनंत के पास कोई प्रमाण है तो उन्हें अदालत का रुख करना चाहिए.

RCP सिंह का भी किया जिक्र

अनंत सिंह ने नीरज कुमार के पुराने राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए आरसीपी सिंह को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार अपने राजनीतिक गुरु को भी नहीं छोड़ते. इसी दौरान उन्होंने नीरज कुमार के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया. नार्को टेस्ट के सवाल पर अनंत ने कहा कि यह सरकार और अदालत की प्रक्रिया से जुड़ा मामला है.

अनुज सिंह के समर्थन पर कायम

पटना स्नातक सीट के चुनाव में अनंत सिंह पहले ही अनुज सिंह के समर्थन की बात कह चुके हैं. उन्होंने फिर कहा कि अगर अनुज सिंह जन सुराज के टिकट पर भी मैदान में उतरते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे. वहीं नीरज कुमार भी अनंत सिंह के आरोपों का जवाब दे चुके हैं. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है.

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