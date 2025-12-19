हिजाब विवाद के बाद नुसरत परवीन को इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का ऑफर, 3 लाख सैलरी, सरकारी घर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अब उसे बड़ा ऑफर आने लगा है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वे महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी देंगे.

झारखंड सरकार नुसरत को देगी मनचाही पोस्टिंग

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अनुसार, डॉ. नुसरत परवीन अगर वहां (झारखंड) नौकरी करेंगी तो वेतन के रूप में उन्हें तीन लाख रुपये दिए जाएंगे. इतना ही नहीं बल्कि मनचाही पोस्टिंग का लाभ भी उन्हें मिलेगा. सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने के लिए सरकारी आवास का लाभ भी मिलेगा.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान कि हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि इस बयान को सिर्फ सियासी रंग से देखा जा रहा है. बताया जाता है कि झारखंड सरकार चिकित्सकों को सरकारी सेवा में लाने के लिए टेंडर के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्ति करती है. ऐसे में उन्हें तीन लाख तक वेतन के साथ मनचाही पोस्टिंग का भी लाभ दिया जाता है.

बिहार में ही नौकरी ज्वाइन करेंगी नुसरत परवीन

इरफान अंसारी ने भले झारखंड में नौकरी देने का वादा किया है लेकिन नुसरत परवीन ने बिहार में ही काम करने का फैसला किया है. शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद महफूजुर रहमान ने कहा, "मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा नहीं उन्होंने उसे हटाने के लिए कहा था. सीएम ने सच में उसे अपने हाथों से हटाया था. उन्होंने उसे खींचा नहीं था, इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, न ही उन्होंने इस्लाम का अपमान किया और न ही किसी मुस्लिम लड़की को नीचा दिखाने का उनका कोई इरादा था. वह कल (शनिवार, 20 दिसंबर, 2025) ज्वाइन करेंगी और वह पटना में ही कहीं हैं. वह पटना के सदर अस्पताल में ज्वाइन करेंगी."

यह भी पढ़ें- हिजाब पर विवाद और बढ़ा! BJP ने की बैन की मांग तो JDU ने भी क्लियर किया अपना स्टैंड