अक्षरा की सियासत में एंट्री? CM सम्राट से मिलीं, अनंत सिंह के यहां भी पहुंचीं

भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने गुरुवार (5 नवंबर 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस दौरान उनके पिता भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीर साझा की है.

तस्वीर सामने आने के बाद अक्षरा सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, अक्षरा ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है. उन्होंने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अक्षरा सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "लोकसेवक आवास पर प्रसिद्ध कलाकार एवं गायिका अक्षरा सिंह जी ने मुलाकात की." तस्वीर सामने आने के बाद बिहार की सियासत में चर्चा शुरू हो गई. लोग उनके बीजेपी में जाने की संभावना जता रहे हैं. हालांकि, इस बारे में न तो अक्षरा सिंह और न ही बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है.

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अक्षरा ने बताया शिष्टाचार भेंट

अक्षरा सिंह ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीर साझा की. उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया. उन्होंने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई संकेत नहीं दिया. ऐसे में बीजेपी में शामिल होने की चर्चा फिलहाल अटकलों तक ही सीमित है.

माननीय मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट @samrat4bjp https://t.co/u7x4CNZ4Ud — AKSHARA SINGH (@AKSHARASINGH1) November 5, 2026

बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मिलीं

अक्षरा सिंह ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मुलाकात की. आज (गुरुवार) ही उन्होंने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. इसके साथ लिखा, "अनंत सिंह जी से भी आत्मीय मुलाकात हुई, वही अपनापन, वही घर जैसा एहसास." तस्वीर में अनंत सिंह उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. एक ही दिन में दो प्रमुख नेताओं से मुलाकात के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा बढ़ गई है.

प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ी थीं अक्षरा

बता दें कि अक्षरा सिंह नवंबर 2023 में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़ी थीं. उस समय उन्होंने साफ किया था कि वह किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं. वह केवल सामाजिक अभियान का हिस्सा बनी हैं. इससे पहले भी उनकी मुलाकात बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं से हो चुकी है. हालांकि, अब तक उन्होंने किसी पार्टी की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है.

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