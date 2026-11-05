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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअक्षरा की सियासत में एंट्री? CM सम्राट से मिलीं, अनंत सिंह के यहां भी पहुंचीं

अक्षरा की सियासत में एंट्री? CM सम्राट से मिलीं, अनंत सिंह के यहां भी पहुंचीं

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं. अक्षरा ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Nov 2026 05:18 PM (IST)
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भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने गुरुवार (5 नवंबर 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस दौरान उनके पिता भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीर साझा की है.

तस्वीर सामने आने के बाद अक्षरा सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, अक्षरा ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है. उन्होंने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अक्षरा सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "लोकसेवक आवास पर प्रसिद्ध कलाकार एवं गायिका अक्षरा सिंह जी ने मुलाकात की." तस्वीर सामने आने के बाद बिहार की सियासत में चर्चा शुरू हो गई. लोग उनके बीजेपी में जाने की संभावना जता रहे हैं. हालांकि, इस बारे में न तो अक्षरा सिंह और न ही बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है.

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अक्षरा ने बताया शिष्टाचार भेंट

अक्षरा सिंह ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीर साझा की. उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया. उन्होंने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई संकेत नहीं दिया. ऐसे में बीजेपी में शामिल होने की चर्चा फिलहाल अटकलों तक ही सीमित है.

बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मिलीं

अक्षरा सिंह ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मुलाकात की. आज (गुरुवार) ही उन्होंने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. इसके साथ लिखा, "अनंत सिंह जी से भी आत्मीय मुलाकात हुई, वही अपनापन, वही घर जैसा एहसास." तस्वीर में अनंत सिंह उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. एक ही दिन में दो प्रमुख नेताओं से मुलाकात के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा बढ़ गई है.

प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ी थीं अक्षरा

बता दें कि अक्षरा सिंह नवंबर 2023 में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़ी थीं. उस समय उन्होंने साफ किया था कि वह किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं. वह केवल सामाजिक अभियान का हिस्सा बनी हैं. इससे पहले भी उनकी मुलाकात बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं से हो चुकी है. हालांकि, अब तक उन्होंने किसी पार्टी की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 05 Nov 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
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