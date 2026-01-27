बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल

बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल हुआ है. लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, तेजस्वी यादव, मीरा कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक का नाम है. कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ी है तो कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है. बीजेपी नेता विवेक ठाकुर की सुरक्षा बढ़ी है तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की सुरक्षा समाप्त हो गई है.

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को नोटिफिकेशन जारी करते हुए पटना के डीजीपी को पत्र लिखा है. शॉट गन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार में Z+ की सुरक्षा मिली हुई थी. अब Y श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है. तेजस्वी यादव को Z सुरक्षा मिली थी जिसे हटाकर Y+ सुरक्षा दी गई है. हालांकि तेजस्वी यादव को एस्कॉर्ट गाड़ी की सुविधा मिलेगी. वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की भी सुरक्षा घटा दी गई है. वह सासाराम से आती हैं. उन्हें पहले से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली थी. अब एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी.

गिरिराज सिंह की सुरक्षा बढ़ी

16 जनवरी को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी. इस बैठक में ही इस पर निर्णय लिया गया था. लिस्ट में गिरिराज सिंह का भी नाम है. इनकी सुरक्षा बढ़ी है. पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, अब वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी. जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, अब वाई सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी.

वहीं हरनौत के पूर्व विधायक रहे इंजीनियर सुनील कुमार को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पहले उन्हें कोई सुरक्षा नहीं थी. नवादा से सांसद और बीजेपी नेता विवेक ठाकुर को पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी. अब वाई प्लस कर दी गई है. चिराग पासवान के बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

संजय सरावगी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भी जेड सुरक्षा मिली है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. नीतीश मिश्रा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है. भोजपुर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है.

पशुपति पारस की सुरक्षा में कमी कर दी गई है. अब वाई की जगह एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी. कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शकील अहमद की सुरक्षा वाई से एक्स कर दी गई है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह को एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. उन्हें पहले से कोई सुरक्षा नहीं मिली थी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब बिहार आएंगे तो उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा रहेगी. एस्कॉर्ट गाड़ी भी रहेगी.

बिहार के तीन बड़े नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है. इनमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान परिषद रहे मदन मोहन झा और औरंगाबाद के पूर्व विधायक राजेश कुमार शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- नीट छात्रा के परिवार से मिले विजय सिन्हा, फूट-फूटकर रोने लगी मां, डिप्टी CM बोले- 'मैं खुद…'