हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: 'बीजेपी को कामयाब करना...', बिहार में सीमांचल पर जीत की तैयारी में जुटे असदुद्दीन ओवैसी का RJD पर निशाना

Bihar Elections 2025: 'बीजेपी को कामयाब करना...', बिहार में सीमांचल पर जीत की तैयारी में जुटे असदुद्दीन ओवैसी का RJD पर निशाना

Asaduddin Owaisi: महागठबंधन में शामिल नहीं करने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की 'बी' टीम कौन है? उनकी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका जवाब नहीं दिया.

By : अब्दुल करीम, किशनगंज | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 24 Sep 2025 01:18 PM (IST)
विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान पूरी तरह बढ़ा हुआ है, सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है. किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया और कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी को कामयाब करना कौन चाहता है?

'जनता देख रही है भाजपा की बी टीम कौन है?'

महागठबंधन में शामिल नहीं करने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि "बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है? उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया."

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है और बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है. वहीं बिहार में मजलिस पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? इस सवाल से उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा. साथ ही किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

आई लव मोहम्मद मामले पर क्या बोले?

वहीं आई लव मोहम्मद मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पैगम्बर साहब से मोहब्बत करता है. क्योंकि यह उनके ईमान का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने से मना करना पूरी तरह गलत है, जबकि तेजस्वी यादव के जरिए डिग्री धारियों को पहले रोजगार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में कितने युवा स्नातक पास हैं. पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सहित अन्य नेता मौजूद थे.

Published at : 24 Sep 2025 01:13 PM (IST)
