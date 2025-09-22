असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में जुटी है. महागठबंधन में लाख कोशिशों के बीद भी जगह ना मिलने का बाद अब ये साफ हो गया है कि एआईएमआईएम अब अकेले की चुनाव में उतरेगी और इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन को ही होगा. पार्टी चीफ ओवैसी मंगलवार को किशनगंज पहुंचने वाले हैं और एक पोस्ट कर अपने आने की खबर भी दे दी है. उनके तेवर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन को जवाब देने की पूरी तैयारी में हैं.

पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या लिखा?

सोमवार को एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि, "मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितम्बर तक यहीं रहूंगा, इंशाअल्लाह, कई साथियों से मुलाक़ात होगी और इंशाल्लाह कई नई दोस्तियां भी होंगी. हर पिछली सरकार ने सीमांचल की आवाम को सामाजिक और मआशी तौर पर नजरअंदाज किया है. इसका सिर्फ एक ही इलाज है: एक आजाद सियासी आवाज, आप से अदबन अपील है कि आप हमारे सियासी कारवां से जुड़ें."

मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितम्बर तक सीमांचल बिहार में रहूँगा, इंशाअल्लाह। कई साथियों से मुलाक़ात होगी और इंशाल्लाह कई नई दोस्तियाँ भी होंगी।



हर पिछली सरकार ने सीमांचल की आवाम को सामाजिक और मआशी तौर पर नज़रअंदाज़ किया है। इसका सिर्फ़ एक ही इलाज है: एक आज़ाद सियासी आवाज़।… pic.twitter.com/nsjO7u9Vgw — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 22, 2025

असदुद्दीन ओवैसी की इस पोस्ट से साफ है कि वो बिहार में पिछले बार की ही तरह कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं. छह दिनों तक वो बिहार में रह कर अपने पार्टी नेताओं के साथ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे, जो मुसलिम बहुल इलाकों में उनकी जीत सुनिश्चित कर सके. पिछले बार उनकी पार्टी ने 5 सीटें बिहार में जीत कर सबको चौंका दिया था, हालांकि उनकी इस जीत का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा था. इसके बावजूद आरजेडी इस बार भी उन्हें महागठबंधन में शामिल करने से इंकार दिया है. दरअसल आरजेडी इसके दूरगामी परिणाम से वाकिफ है. उसे पता है कि एआईएमआईएम के बिहार में मजबूत होते ही आरजेडी के मुसलिम वोटरों को छिटकने में देर नहीं लगेगी.

महागठबंधन में शामिल होने को हैं बेचाब

हालांकि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को आतुर हैं. बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पहले ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से महागठबंधन में शामिल होने की अपील की और फिर उन्हें पत्र भी लिखा, जब इससे भी बात नहीं बनी, तो अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़े ले कर अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के दरवाजे पर पहुंच गए, दरभंगा में रास्ता रोका, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी. अब तो देखने वाली बात होगी कि ओवैसी बिहार में किस हद तक चुनाव को प्रभावित करेंगे.

