हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar elections 2025: 'इंशाल्लाह नई दोस्तियां...', सिमांचल पहुंचने से पहले दिखे ओवैसी के तेवर, चुनाव में किसे देंगे पटखनी?

Bihar elections 2025: 'इंशाल्लाह नई दोस्तियां...', सिमांचल पहुंचने से पहले दिखे ओवैसी के तेवर, चुनाव में किसे देंगे पटखनी?

असदुद्दीन ओवैसी की पोस्ट से साफ है कि वो बिहार में पिछले बार की ही तरह कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं. छह दिनों तक वो बिहार में रह कर अपने पार्टी नेताओं के साथ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 22 Sep 2025 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में जुटी है. महागठबंधन में लाख कोशिशों के बीद भी जगह ना मिलने का बाद अब ये साफ हो गया है कि एआईएमआईएम अब अकेले की चुनाव में उतरेगी और इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन को ही होगा. पार्टी चीफ ओवैसी मंगलवार को किशनगंज पहुंचने वाले हैं और एक पोस्ट कर अपने आने की खबर भी दे दी है. उनके तेवर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन को जवाब देने की पूरी तैयारी में हैं. 

पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या लिखा?

सोमवार को एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि, "मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितम्बर तक यहीं रहूंगा, इंशाअल्लाह, कई साथियों से मुलाक़ात होगी और इंशाल्लाह कई नई दोस्तियां भी होंगी. हर पिछली सरकार ने सीमांचल की आवाम को सामाजिक और मआशी तौर पर नजरअंदाज किया है. इसका सिर्फ एक ही इलाज है: एक आजाद सियासी आवाज, आप से अदबन अपील है कि आप हमारे सियासी कारवां से जुड़ें."

असदुद्दीन ओवैसी की इस पोस्ट से साफ है कि वो बिहार में पिछले बार की ही तरह कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं. छह दिनों तक वो बिहार में रह कर अपने पार्टी नेताओं के साथ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे, जो मुसलिम बहुल इलाकों में उनकी जीत सुनिश्चित कर सके. पिछले बार उनकी पार्टी ने 5 सीटें बिहार में जीत कर सबको चौंका दिया था, हालांकि उनकी इस जीत का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा था. इसके बावजूद आरजेडी इस बार भी उन्हें महागठबंधन में शामिल करने से इंकार दिया है. दरअसल आरजेडी इसके दूरगामी परिणाम से वाकिफ है. उसे पता है कि एआईएमआईएम के बिहार में मजबूत होते ही आरजेडी के मुसलिम वोटरों को छिटकने में देर नहीं लगेगी. 

महागठबंधन में शामिल होने को हैं बेचाब 

हालांकि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को आतुर हैं. बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पहले ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से महागठबंधन में शामिल होने की अपील की और फिर उन्हें पत्र भी लिखा, जब इससे भी बात नहीं बनी, तो अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़े ले कर अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के दरवाजे पर पहुंच गए, दरभंगा में रास्ता रोका, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी. अब तो देखने वाली बात होगी कि ओवैसी बिहार में किस हद तक चुनाव को प्रभावित करेंगे. 

ये भी पढ़ें: Lalu Family: 'मुझे किसी पद की लालसा नहीं', बोलीं रोहिणी आचार्य- लोग मेरे खिलाफ...

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Read
Published at : 22 Sep 2025 09:26 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Bihar Elections BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
विश्व
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
बिहार
बिहार चुनाव: NDA में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कर दी 'सम्मानजनक' वाली बात
NDA में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कर दी 'सम्मानजनक' वाली बात
जनरल नॉलेज
US Bagram Airbase: अमेरिका को दोबारा मिल गया अफगानिस्तान का बगराम बेस तो क्या होगा, एशिया में क्या बदल जाएगा?
अमेरिका को दोबारा मिल गया अफगानिस्तान का बगराम बेस तो क्या होगा, एशिया में क्या बदल जाएगा?
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget