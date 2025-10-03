'हमलोग लड़ जाते हैं फालतू में...', खेसारी लाल ने पवन सिंह के 'पावर' पर कह दी बड़ी बात

पवन सिंह की बीजेपी में वापसी बिहार में राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है. इस बीच शुक्रवार को भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी पवन सिंह के राजनीतिक रुख पर टिप्पणी की है. शुक्रवार को मीडिया के एक सवाल के जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि 'उनका पावर अब वहां से शुरू होगा.'

पवन के बीजेपी में दोबारा जाने पर क्या बोले खेसारी?

पवन सिंह के बीजेपी में दोबारा जाने पर खेसारी लाल ने कहा कि "हमलोग फालतू में लड़ जाते हैं. नेता लोग के लिए. राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है कोई हित भी नहीं है. नेता लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होता है. पवन सिंह कल भी सही थे, आज भी वो सही होंगे. उनकी अगल विचारधारा है. पहले वो गायक थे, अब नेता बन गए हैं."

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

दरअसल खेसारी लाल ने लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह निर्दलीय खड़े हुए थे, तब खेसारी लाल ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उनके लिए प्रचार किया था. आज वही पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आने लगे और फिर से बीजेपी में शामिल हो गए. इसी को लेकर खेसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो सही हैं. हमलोग नेता के लिए लड़ जाते हैं.

खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी भी लड़ सकती हैं चुनाव

बता दें कि खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी के आरजेडी से चुनाव लड़ने की चर्चा है. पत्रकारों ने पूछा कि क्या खेसारी कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उनके दोस्त बीजेपी में हैं और उनकी पत्नी आरजेडी में. इस पर खेसारी ने कहा कि "मैं कन्फ्यूज क्यों रहूंगा? मैं दोनों का हूं. मैं किसी का पति हूं. और किसी का भाई. मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं. मैं उन्हें निभाने की कोशिश करता हूं"

आपको ये भी बता दें कि एक समय भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर थी. दोनों एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे. हालांकि अब हालात थोड़े सुधर गए हैं दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं. या यूं कहें विवादिक बयानों से बचते हैं.

ये भी पढ़ें: 'क्या इसे झुकना बोलते हैं?' पोस्ट कर पवन सिंह ने दिया विरोधियों का जवाब, बताए संस्कार