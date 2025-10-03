'क्या इसे झुकना बोलते हैं?' पोस्ट कर पवन सिंह ने दिया विरोधियों का जवाब, बताए संस्कार

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बीते दिनों दिल्ली में रालोसपा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिस पर अब मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. इसे लेकर पवन सिंह ने शुक्रवार को एक पोस्ट की और कहा कि उनके लिए इंसानियत सबसे अहम है.

'मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है'

एक्टर पवन सिंह ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है. अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है ये मेरा संस्कार है. जय माता दी."

मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है ये मेरा संस्कार है ❤️ जय माता दी ❤️ pic.twitter.com/yMTHixZieR — Pawan Singh (@PawanSingh909) October 3, 2025

दरअसल भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, इस दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू कर प्रणाम किया था. इसके बाद पवन सिंह ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की. तब से चर्चा है कि पवन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, पिछली बार काराकाट से लोकसभा चुनाव निर्दिलीय लड़े थे.

आरा से चुनाव लड़ सकते हैं पवन

माना जा रहा है कि वो आरा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात को विस चुनाव को सुचारू रूप से चलाने और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ और वो लोकसभा चुनाव हार गए, हालांकि जीत पवन सिंह की भी नहीं हुई थी.

पवन सिंह के बीजेपी में दोबारा आने से इसका असर पूरे शाहाबाद क्षेत्र की राजनीति पर दिख सकता है. इससे एनडीए को फायदा होगा. पवन सिंह ने कहा भी है कि वह बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे. उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनकी प्रशंसा की है.

