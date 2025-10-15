अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है. बीते मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) की रात 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई. इससे पहले पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट का ऐलान किया गया था. इस तरह अब तक कुल 59 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है.

देखें कहां से किसे मिला मौका

नरकटियागंज- राजीव वर्मा

बगहा- शेषनाथ चौधरी

सिकटा- औरंगजेब आलम

केसरिया- राम आधार राय

पिपरा- विपुल यादव

चिरैया- ओम प्रकाश यादव

ढाका- मधुसूदन कुशवाहा

शिवहर- अनीश झा

सुरसंड- ऋषि कुमार अग्रवाल

बाजपट्टी- रणधीर कुमार चौधरी

बिस्फी- अरविंद कुमार मिश्रा

निर्मली- चंदन कुमार

छातापुर- विनोद कुमार मंडल

सिकटी- दिनेश कुमार आर्य

बहादुरगंज- मासूम रजा

रुपौली- विकास कुमार

पूर्णिया- आदित्य लाल

कटिहार- राजेश गुरनानी

मधेपुरा- मुकेश कुमार

औराई- शिवम शंकर गुप्ता

मुजफ्फरपुर- एमडी हसन

बोचहां- डॉ. अभय कुमार

बरौली- डॉ. सतेन्द्र कुमार पटेल

गोपालगंज- डॉ. बृज किशोर गुप्ता

भोरे- धर्मेंद्र कुमार

हथुआ- इंद्रजीत ज्योतिकर

सीवान- सतेन्द्र कुमार खुशवाहा

जिरादेई- विनोद कुमार सिंह

बड़हरिया- डॉ. जितेंद्र कुमार यादव

मढ़ौरा- सुशील कुमार यादव

छपरा- प्रेम प्राप्त सिंह

गरखा- सदन कुमार

परसा- पवन तिवारी

लालगंज- राजेंद्र प्रसाद सिंह

मोहिउद्दीननगर- उमेश राय

हसनपुर- मनमोहन मधुकर

बेलदौर- राहुल कुमार बासु

बांका- रजनीश कुमार चौधरी

जमालपुर- गोपाल कुमार तांती

शेखपुरा- उमेश प्रसाद सिंह

हरनौत- धर्मेंद्र कुमार

मोकामा- डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर

कुम्हरार- बबलू कुमार

चेनारी- धनंजय कुमार

कुर्था- उमाशंकर शरण

बोध गया- गोवर्धन मांझी

बेलागंज- मधुमाला कुमारी

बैकुंठपुर- ओम प्रकाश राय

दिल्ली-पंजाब में बदलाव के बाद,✊

बिहार में भी AAP जिंदाबाद‼🧹



बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी!📃



अबतक कुल 59 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गयी है।📢



AAP के सभी उम्मीदवारों को बधाई एवं सफलता की शुभकामनाएँ!✌💐… pic.twitter.com/g5hen87MHI — Aam Aadmi Party - Bihar (@AAPBihar) October 14, 2025

पहली लिस्ट के 11 प्रत्याशियों की सीट देखें

फुलवारी शरीफ से अरुण कुमार रजक और बांकीपुर विधानसभा सीट से डॉ. पंकज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है. बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह, दरभंगा के कुशेश्वरस्थान विधानसभा से योगी चौपाल, सारण की तरैया विधानसभा सीट से अमित कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. पूर्णिया के कस्बा विधानसभा से भानु भारतीय, मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सुभदा यादव को मौका दिया गया है. किशनगंज सीट से अशरफ आलम, सीतामढ़ी के परिहार से अखिलेश नारायण ठाकुर, मोतिहारी के गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा से पूर्व कप्तान धर्मराज सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है.

