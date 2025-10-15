हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAAP Candidate List: आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, 48 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

AAP Candidate List: आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, 48 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

AAP Candidate Second List: आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है. अब तक कुल 59 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है. बीते मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) की रात 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई. इससे पहले पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट का ऐलान किया गया था. इस तरह अब तक कुल 59 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है.

देखें कहां से किसे मिला मौका

  • नरकटियागंज- राजीव वर्मा
  • बगहा- शेषनाथ चौधरी
  • सिकटा- औरंगजेब आलम
  • केसरिया- राम आधार राय
  • पिपरा- विपुल यादव
  • चिरैया- ओम प्रकाश यादव
  • ढाका- मधुसूदन कुशवाहा
  • शिवहर- अनीश झा
  • सुरसंड- ऋषि कुमार अग्रवाल
  • बाजपट्टी- रणधीर कुमार चौधरी
  • बिस्फी- अरविंद कुमार मिश्रा
  • निर्मली- चंदन कुमार
  • छातापुर- विनोद कुमार मंडल
  • सिकटी- दिनेश कुमार आर्य
  • बहादुरगंज- मासूम रजा
  • रुपौली- विकास कुमार
  • पूर्णिया- आदित्य लाल
  • कटिहार- राजेश गुरनानी
  • मधेपुरा- मुकेश कुमार
  • औराई- शिवम शंकर गुप्ता
  • मुजफ्फरपुर- एमडी हसन
  • बोचहां- डॉ. अभय कुमार
  • बरौली- डॉ. सतेन्द्र कुमार पटेल
  • गोपालगंज- डॉ. बृज किशोर गुप्ता
  • भोरे- धर्मेंद्र कुमार
  • हथुआ- इंद्रजीत ज्योतिकर
  • सीवान- सतेन्द्र कुमार खुशवाहा
  • जिरादेई- विनोद कुमार सिंह
  • बड़हरिया- डॉ. जितेंद्र कुमार यादव
  • मढ़ौरा- सुशील कुमार यादव
  • छपरा- प्रेम प्राप्त सिंह
  • गरखा- सदन कुमार
  • परसा- पवन तिवारी
  • लालगंज- राजेंद्र प्रसाद सिंह
  • मोहिउद्दीननगर- उमेश राय
  • हसनपुर- मनमोहन मधुकर
  • बेलदौर- राहुल कुमार बासु
  • बांका- रजनीश कुमार चौधरी
  • जमालपुर- गोपाल कुमार तांती
  • शेखपुरा- उमेश प्रसाद सिंह
  • हरनौत- धर्मेंद्र कुमार
  • मोकामा- डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर
  • कुम्हरार- बबलू कुमार
  • चेनारी- धनंजय कुमार
  • कुर्था- उमाशंकर शरण
  • बोध गया- गोवर्धन मांझी
  • बेलागंज- मधुमाला कुमारी
  • बैकुंठपुर- ओम प्रकाश राय

पहली लिस्ट के 11 प्रत्याशियों की सीट देखें

फुलवारी शरीफ से अरुण कुमार रजक और बांकीपुर विधानसभा सीट से डॉ. पंकज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है. बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह, दरभंगा के कुशेश्वरस्थान विधानसभा से योगी चौपाल, सारण की तरैया विधानसभा सीट से अमित कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. पूर्णिया के कस्बा विधानसभा से भानु भारतीय, मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सुभदा यादव को मौका दिया गया है. किशनगंज सीट से अशरफ आलम, सीतामढ़ी के परिहार से अखिलेश नारायण ठाकुर, मोतिहारी के गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा से पूर्व कप्तान धर्मराज सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: किन-किन सीटों पर BJP-JDU और RLM-LJPR में विवाद? आ गई लिस्ट

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 15 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav AAM AADMI PARTY Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
भोजपुरी सिनेमा
जाति की वजह से अधूरा रह गया था निरहुआ का पहला प्यार, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
निरहुआ का पहला प्यार अधूरा रह गया था, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
नौकरी
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
जनरल नॉलेज
World White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget