बिहार की पंचायतों में खुलेगा आधार सेवा केंद्र, पहले चरण में 2000 सेंटर का लक्ष्य

बिहार में पंचायत स्तर पर आधार सेवा केंद्र खोला जाएगा. इससे आधार कार्ड से संबंधित समस्या के समाधान में सहूलियत होगी. आधार कार्ड से जुड़े अन्य काम हो पाएंगे. पहले चरण के तहत 2000 सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को जानकारी दी.

नवीन कुमार सिंह ने उत्तर बिहार के 21 जिलों (पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, सुपौल, वैशाली, बेगूसराय, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सारण, सीवान, खगड़िया, सहरसा, शिवहर, किशनगंज और सीतामढ़ी) के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस दौरान कई दिशा-निर्देश दिए गए.

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नवीन कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने की दिशा में विभाग तेजी से कार्य कर रहा है. प्रथम चरण में राज्य की 2000 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बैठक में शामिल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 अप्रैल तक सारी प्रक्रिया पूरी कर चयनित ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से आधार सेवा केंद्र शुरू कर दिया जाए.

24 घंटे में मृत्यु प्रमाण-पत्र देने का निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से घोषित 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के तहत एक अप्रैल 2026 से मृतक के परिजनों को 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्देश जारी किया गया है. इसको लेकर नवीन कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि पंचायतों में स्थित मोक्षधाम/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के बाद 24 घंटे में मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए. उन्होंने विभाग को शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया. इसके अलावा 24 घंटे के अंदर जारी मृत्यु प्रमाण-पत्रों की संख्या की नियमित रूप से समीक्षा करने का भी निर्देश दिया.

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