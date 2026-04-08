बिहार: औरंगाबाद में भाई को बचाने के लिए तालाब में कूदी बहन, दोनों की मौत

औरंगाबाद में तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई है. घटना मदनपुर थाना क्षेत्र की है. बरछीवीर गांव के समीप एक तालाब से बुधवार (08 अप्रैल, 2026) की सुबह इनके शव को बरामद किया गया. बच्चों की पहचान तपसी नगर निवासी विक्की सिंह की पांच वर्षीय पुत्री वैष्णवी कुमारी (नंदू) और ढाई वर्षीय पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है.

ये दोनों मासूम बीते मंगलवार की दोपहर से ही लापता थे. देर शाम तक वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला तो इसकी सूचना मदनपुर थाने को दी गई. रात में पुलिस और परिजनों ने उमगा पहाड़ पर चल रहे महायज्ञ सहित संभावित स्थानों पर खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला.

बुधवार की सुबह एक बच्चे की सूचना पर गांव के पास स्थित तालाब में खोजबीन की गई. यहीं से दोनों बच्चों का शव मिला. शव देखते ही बच्चों की मां पलक देवी का कलेजा फट गया. रोते-रोते बेहोश हो जा रही थीं.

बिना कपड़े में था ढाई साल का मासूम

बताया जाता है कि ढाई साल के रंजन का शव बिना कपड़े में मिला. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि रंजन को लेकर वैष्णवी शौच के लिए गई होगी. इसी क्रम में रंजन का पैर फिसल गया होगा और वैष्णवी भी भाई को बचाने के लिए तालाब में कूद गई होगी. इसी क्रम में दोनों की डूबने से मौत हो गई होगी.

घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मुखिया सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे. इन लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की.

इस मामले में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकारी प्रावधानों के अनुसार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

बता दें कि बच्चों के पिता विक्की सिंह मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं. औरंगाबाद में ससुराल है. यहीं रहकर गोलगप्पा और बर्फ बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. इस हादसे ने उनके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है.