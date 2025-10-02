कैमूर में एनएच-19 पर गुरुवार (02 अक्टूबर, 2025) की सुबह स्कॉर्पियो और कंटेनर में हुई भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के छज्जूपुर पोखरा के समीप की है. हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें से चार की हालत नाजुक बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो यूपी की ओर जा रही थी. इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े कंटेनर में पीछे जाकर स्कॉर्पियो के चालक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं.

हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से चार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना पर एनएचएआई की टीम और दुर्गावती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. किसी तरह घायलों को बाहर निकाला गया और फिर नजदीकी अस्पताल भेजा गया. यहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देख रेफर कर दिया.

तीनों मरने वालों की हुई पहचान

मरने वालों की पहचान झारखंड के अंसार नगर निवासी अबूदीन अंसारी के पुत्र मुस्लिम अंसारी (48 साल), रोहतास के नेकरा गांव निवासी जफर अली अंसारी के पुत्र मुन्ना अंसारी (45 साल) और उमर अंसारी की पत्नी रजिया खातून (60 साल) के रूप में हुई है. घायलों में हजरा खातून, उमर अंसारी और अशरफ अंसारी आदि हैं. अन्य घायलों की पहचान की कोशिश की जा रही है.

घायल परिजनों के रिश्तेदार मंसूर आलम अंसारी ने बताया कि सभी लोग सासाराम थाना क्षेत्र के नेकरा गांव से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. इस मामले में दुर्गावती थाने के एसआई विजेंद्र कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो सासाराम से बनारस की तरफ जा रही थी, तभी छज्जूपुर पोखरा के पास कंटेनर से टकरा गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. सात लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

