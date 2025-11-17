हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार में नई सरकार गठन की तैयारी तेज, पटना DM ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कीं

बिहार में नई सरकार गठन की तैयारी तेज, पटना DM ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कीं

Bihar Government Formation: पटना के डीएम ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा.

By : IANS एजेंसी | Edited By: जतिन राय | Updated at : 17 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा. इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह को सुचारू और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से पटना के जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

डीएम की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के पश्चात नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी.

पटना डीएम ने प्रबंध के आदेश दिये

डीएम पटना ने स्पष्ट किया कि 20 नवंबर तक जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे. आदेश में कहा गया कि यदि किसी अधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो वे वरीय प्रभारी के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे. अनुमति मिलने के बाद ही अधिकारी मुख्यालय छोड़ सकेंगे.

दरअसल, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कमी या सुरक्षा चूक से बचने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया. समारोह में बड़ी संख्या में नेता और आम जनता शामिल होंगे, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने की आवश्यकता है. इससे पहले, सीएम नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन पहुंचे और 19 नवंबर को विधानसभा विघटित करने के लिए मंत्रिमंडल की अनुशंसा वाला पत्र सौंपा.

बिहार चुनाव परिणाम

 विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का शानदार प्रदर्शन रहा. भाजपा ने बिहार की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं. वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं. एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिली हैं. राज्य में लोजपा (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 उसके खाते में आई हैं.

Published at : 17 Nov 2025 06:55 PM (IST)
