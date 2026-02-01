WPL इतिहास की सबसे यादगार पारियां, किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे बड़े स्कोर

महिला प्रीमियर लीग (WPL) में बल्लेबाजों का जलवा हर सीजन के साथ और तेज होता जा रहा है. इस लीग ने न सिर्फ महिला क्रिकेट को नई पहचान दी है, बल्कि कई यादगार पारियां भी दी हैं, जो लंबे समय तक याद रखी जाएंगी. WPL के इतिहास में अब तक कुछ ऐसी शानदार हाई-स्कोरिंग पारियां देखने को मिली हैं, जिन्होंने फैंस को रोमांच से भर दिया. इन पारियों के पीछे अलग-अलग देशों की दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

नेट साइवर-ब्रंट, WPL का पहली शतकीय पारी

मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट ने WPL के इस सीजम में पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया. उन्होंने 26 जनवरी 2026 को वडोदरा में आरसीबी के खिलाफ 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए. इस पारी में 16 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 175 से ज्यादा रहा. यह पारी न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई, बल्कि WPL में बल्लेबाजी के स्तर को भी नई ऊंचाई पर ले गई.

जॉर्जिया वोल - यूपी वॉरियर्स

यूपी वॉरियर्स की जॉर्जिया वोल ने 8 मार्च 2025 को लखनऊ में आरसीबी के खिलाफ नाबाद 99 रन की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने 56 गेंदों पर 17 चौकों की मदद से यह स्कोर बनाया. भले ही वह शतक से चूक गईं, लेकिन उनकी पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

सोफी डिवाइन - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सोफी डिवाइन ने 18 मार्च 2023 को ब्रेबोर्न स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 36 गेंदों पर 99 रन ठोक दिए थे. इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 275 रहा. यह WPL की सबसे तेज और आक्रामक पारियों में गिनी जाती है.

एलिसा हीली - यूपी वॉरियर्स

यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हीली ने 10 मार्च 2023 को ब्रेबोर्न में आरसीबी के खिलाफ नाबाद 96 रन बनाए थे. 47 गेंदों की इस पारी में उन्होंने 18 चौके लगाए. यह पारी दिखाती है कि अनुभव और सही शॉट सिलेक्शन किस तरह बड़े स्कोर में बदल सकता है.

बेथ मूनी - गुजरात जायंट्स

गुजरात जायंट्स की बेथ मूनी ने 3 मार्च 2025 को लखनऊ में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 96 रन की पारी खेली थी. उन्होंने 59 गेंदों पर संयमित अंदाज में रन बनाए और अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.