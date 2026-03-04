बारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या टीम इंडिया हो जाएगी बाहर? जानें सेमीफाइनल को लेकर ICC का नियम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या टीम इंडिया हो जाएगी बाहर? जानें सेमीफाइनल को लेकर ICC का नियम

IND vs ENG T20 World Cup 2026 Semi Final: भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा सेमीफाइनल अगर बारिश में रद्द हुआ, तो इस स्थिति में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी?

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Mar 2026 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार (05 मार्च) को खेला जाएगा. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. इस मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना लेगी. लेकिन मैच से पहले एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर मैच के दिन बारिश होती है, तो फिर फाइनल में पहुंचने वाली टीम का नतीजा कैसा निकलेगा? क्या टीम इंडिया बाहर हो जाएगी? 

सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे 

बता दें कि टी20 वर्ल्ड के नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया है, जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल भी मौजूद है. ऐसे में अगर मैच के दिन यानी गुरुवार को लगातार बारिश होती है और मैच शुरू भी नहीं हो पाता है, तो अगले दिन यानी रिजर्व डे (06 मार्च) पर मैच खेला जाएगा. 

वहीं अगर 05 मार्च को मैच शुरू हो जाता है और बीच मैच में बारिश आ जाती है और मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में मैच अगले दिन वहीं से शुरू होगा, जहां पर पिछले दिन रुका था. 

अगर दोनों दिन हुई बारिश

दूसरा सवाल यह है कि अगर दोनों दिन बारिश आती है और मैच में एक गेंद भी नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति में कौन सी टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी? तो आपको बता दें कि इस सिचुएशन में सुपर-8 में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को फाइनल में जगह मिल जाएगी. 

सीधे शब्दों में कहें तो दोनों दिन बारिश होने पर इंग्लैंड फाइनल में जगह बना लेगी. इंग्लैंड ने सुपर-8 के सभी तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल में कदम रखा. टीम पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर थी. 

दूसरी तरफ भारत ने सुपर-8 में तीन में से दो मैच जीते थे. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंची थी. इस लिहाज से मैच रद्द होने की स्थिति में टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचने का पत्ता कट जाएगा. 

 

ये भी पढ़ें: MS Dhoni ने तोड़ा ट्रैफिक रूल, तेज रफ्तार पर लगा जुर्माना; जानें कितना करना पड़ेगा भुगतान

Published at : 04 Mar 2026 09:41 PM (IST)
India Vs England ICC T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
