दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड, फिन एलन ने जड़ा सबसे तेज शतक; दक्षिण अफ्रीका का सपना टूटा

दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड, फिन एलन ने जड़ा सबसे तेज शतक; दक्षिण अफ्रीका का सपना टूटा

South Africa vs New Zealand Semi Final: न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में कदम रखा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Mar 2026 10:23 PM (IST)
न्यूजीलैंड ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल जीत लिया है. फिन एलन ने ऐतिहासिक शतक लगाकर न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड जीत दिलाई है. इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलने के बाद 169 रन बनाए थे. जवाब में न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में ही 173 रन बनाकर मैच जीत लिया. न्यूजीलैंड के लिए फिल एलन ने 33 गेंद में नाबाद 100 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले. न्यूजीलैंड दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है.

कीवी टीम के लिए एलन के अलावा उनके साथ ओपनिंग पर उतरे टीम सीफर्ट ने भी शानदार पारी खेली. सीफर्ट ने 33 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 58 रन स्कोर किए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 55 गेंदों में 117 रनों की साझेदारी की. इसके बाद रचिन रवींद्र और फिन एलन ने दूसरे विकेट के लिए 22 गेंदों में 56* रनों की पार्टनरशिप करके टीम को 43 गेंद पहले ही जीत दिला दी.

टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक

बता दें कि फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक पूरा किया. इससे पहले टी20 विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम पर दर्ज था. गेल ने 2016 के टी20 टूर्नामेंट में 47 गेंदों में शतक पूरा किया था. 

बॉलिंग डिपार्टमेंट में दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से फ्लॉप 

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी अफ्रीका ने 20 ओवर में 169/8 रन बनाए. टीम ने यह टोटल 77 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद बनाया था. इस टोटल के बाद लगने लगा था कि प्रोटियाज टीम मुकाबले में टक्कर देगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं होने दिया. 

रन चेज के लिए उतरी न्यूजीलैंड के सामने अफ्रीका के सभी गेंदबाज फ्लॉप नजर आए. कीवी टीम ने सिर्फ एक ही विकेट गंवाया. अफ्रीका के लिए मार्को यानसन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 2.5 ओवर में 18.70 की इकॉनमी से 53 रन खर्चे. इसके अलावा कॉर्बिन बॉश ने 2 ओवर में 35 रन खर्चे. इसके अलावा केशव महाराज ने 3 ओवर में 33, लुंगी एंडिगी ने 2 ओवर में 22 और कगिसो रबाडा ने 3 ओवर में 28 रन खर्चे.

 

Published at : 04 Mar 2026 10:00 PM (IST)
