WPL 2026 MI vs RCB Live Streaming: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का चौथा सीजन एक बड़े मुकाबले के साथ शुरू होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारतीय महिला क्रिकेट की दो दिग्गज खिलाड़ी आमने-सामने होंगी. मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना अपनी-अपनी टीमों की अगुवाई करते हुए मैदान पर उतरेंगी. यह मुकाबला फैंस के लिए किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं माना जा रहा है.

कब और कहां खेला जाएगा मैच?

WPL 2026 का पहला मैच शुक्रवार, 9 जनवरी को खेला जाएगा. यह हाई-वोल्टेज मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम में होगा. मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी, जबकि टॉस आधा घंटा पहले यानी शाम 7:00 बजे किया जाएगा. स्टेडियम में भारी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई हैं.

मुंबई इडियंस पर होंगी नजरें

मुंबई इंडियंस की बात करें तो टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. उनके पास एक संतुलित और मजबूत स्क्वॉड है. टीम में नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमेलिया केर और शबनीम इस्माइल जैसे अनुभवी विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं. मुंबई इंडियंस अब तक WPL की सबसे सफल टीमों में से एक रही है और वह अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगी.

वापसी के इरादे से उतरेगी आरसीबी

वहीं, स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले सीजन की निराशा को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ मैदान में उतरेगी. आरसीबी के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है. ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, हैरिस, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्राकर और अरुंधति रेड्डी जैसे खिलाड़ियों से टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी.

कहां देखें लाइव?

अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो भारत में इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शकों के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

मुंबई इंडियंस की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम

स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्यूषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.