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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen’s T20 World Cup Prize Money: 82.88 करोड़ का इनाम, जानिए विजेता, उपविजेता और बाकी टीमों को कितनी मिलेगी राशि

Women’s T20 World Cup Prize Money: 82.88 करोड़ का इनाम, जानिए विजेता, उपविजेता और बाकी टीमों को कितनी मिलेगी राशि

Women’s T20 World Cup 2026 Prize Money: आईसीसी ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 82.88 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड प्राइज मनी तय की है. सिर्फ चैंपियन ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को इनामी राशि मिलेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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Women’s T20 World Cup 2026 Prize Money: आईसीसी ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया था. इस बार कुल 8,764,615 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 82.88 करोड़ रुपये की इनामी राशि रखी गई है. विजेता, उपविजेता, सेमीफाइनलिस्ट और ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को इस प्राइज पूल से हिस्सा मिलेगा.

विजेता और उपविजेता पर होगी पैसों की बारिश

टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 2,340,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 22.13 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं फाइनल में हारने वाली उपविजेता टीम को 1,170,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 11.07 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी.

सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को भी करोड़ों

सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 675,000 अमेरिकी डॉलर की राशि मिलेगी. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 6.38 करोड़ रुपये बैठती है. यानी फाइनल में जगह नहीं बनाने के बावजूद दोनों टीमों को मोटी इनामी राशि मिलेगी.

ग्रुप स्टेज की हर जीत पर भी इनाम

आईसीसी ने ग्रुप स्टेज के हर मैच की जीत के लिए भी अलग इनामी राशि तय की है. ग्रुप चरण में हर जीत पर टीम को 31,154 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 29.47 लाख रुपये मिलेंगे. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को अलग से 247,500 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 2.34 करोड़ रुपये होती है. यानी कोई टीम ग्रुप स्टेज से बाहर भी हो जाए, तब भी उसे करोड़ों रुपये की इनामी राशि मिलेगी.

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पिछली बार से बढ़ी प्राइज मनी

आईसीसी ने 2024 के मुकाबले इस बार प्राइज मनी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. अप्रैल 2026 में इसका आधिकारिक ऐलान किया गया था. इस सीजन के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने जगह बनाई है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि 22.13 करोड़ रुपये की चैंपियनशिप प्राइज मनी किस टीम के नाम होगी.

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Published at : 30 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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ICC Women's T20 World Cup World Cup 2026
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