1105 दिन बाद पाकिस्तान को मिली जीत, बाबर आजम की कप्तानी में किया कमाल

पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है. चौथी पारी में पाक टीम को सिर्फ 74 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे पाकिस्तान ने आसानी से हासिल कर लिया. इसी के साथ 2 टेस्ट मैचों की यह सीरीज एक-एक से ड्रॉ रही. सीरीज चाहे बराबरी पर समाप्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने 1105 दिनों से चले आ रहे हार के सिलसिले का अंत कर दिया है.

वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 344 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में अब्दुल्लाह शफीक के ऐतिहासिक शतक की बदौलत पाकिस्तान पहली पारी में 387 रन बनाकर 43 रनों की बढ़त ले पाया. दूसरी पारी आई तो अली उस्मान और साजिद खान ने मिलकर 8 विकेट चटकाए और कैरेबियाई टीम 117 रनों पर सिमट गई. पाकिस्तान को सिर्फ 74 रनों का लक्ष्य मिला. बाबर आजम और अब्दुल्लाह शफीक 24-24 रन बनाकर नाबाद लौटे.

1105 दिन बाद आई जीत

दरअसल पिछले करीब 3 साल से पाकिस्तान टीम विदेशी सरजमीं पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी. विदेश में उसकी आखिरी जीत 27 जुलाई 2023 के दिन श्रीलंका के खिलाफ आई थी. उस समय पाक टीम ने श्रीलंका को पारी और 222 रनों से हराया था. उसके बाद 1105 दिन बीत चुके थे, लेकिन पाकिस्तान को विदेश में कोई टेस्ट जीत नहीं मिल पा रही थी.

आखिरकार बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराकर 3 साल से चले आ रहे हार के सिलसिले का अंत किया. गजब की बात यह है कि 3 साल पहले श्रीलंका के खिलाफ जीत भी बाबर आजम की ही कप्तानी में आई थी. बताते चलें कि PCB ने हाल ही में शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को दोबारा रेड बॉल टीम का कप्तान बनाया है.

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मिले अच्छे संकेत

पाकिस्तान की इस जीत ने उस बुरे दौर के खत्म होने के संकेत दिए हैं, जो शान मसूद की कप्तानी में चला आ रहा था. शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 16 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 जीत दर्ज कर सका. जाहिर है उनका नाम पाकिस्तान के सबसे खराब कप्तानों में लिया जाएगा. बताते चलें कि बाबर आजम की कप्तानी में अब तक पाक टीम ने 22 टेस्ट मैचों में 11 जीत दर्ज की हैं.

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