'शिक्षा में ताकत है', छात्र आंदोलन पर बोले शुभमन गिल, इरफान पठान ने कहा- कोई भी पेपर लीक...

Shubman Gill and Irfan Pathan On Student Protest: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन पर बात की. गिल ने कहा कि शिक्षा में देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है. वहीं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी इस मुद्दे पर अवाजा उठाई. इरफान ने कहा कि पेपर लीक को उस उम्मीद को छीनने की इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए.

इससे पहले भी कई क्रिकेटर और खेल जगत से ताल्लुक रखने वाले अलग-अलग एथलीट्स इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं. इसमें टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन शामिल रहे. इसके अलावा पहलवान बजरंग पूनिया, बबीता फोगाट और शूटर अभिनव बिंद्रा भी अपनी आवाज उठा चुके हैं.

क्या बोले शुभमन गिल?

गिल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "एक युवा भारतीय के तौर पर मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को आकार देने का हर मौका मिलना चाहिए जिसकी हम सभी चाहत रखते हैं. मैं उन सभी युवाओं का बहुत सम्मान करता हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने में यकीन रखते हैं."

Gill Instgram Story 🥹❤️



- Shubman Gill Support Indian Students

- Shubman Gill Support Indian Farmers



He is the only cricketer in India who is not afraid of Modi. pic.twitter.com/XfrGbSjK9s — Shubman gill..... (@Sgill770) July 23, 2026

शिक्षा में भविष्य को आकार देने की ताकत

गिल ने आगे लिखा, "शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है. मुझे उम्मीद है कि हम सहानुभूति, आपसी सम्मान और हर छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे."

इरफान पठान ने पेपर लीक पर की बात

इरफान ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "हर छात्र बेहतर भविष्य के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करता है और इस दौरान उनके परिवार भी कई तरह के त्याग करते हैं. किसी भी पेपर लीक को उस उम्मीद को छीनने की इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए."

Every student puts in years of hard work for a better future and their families make sacrifices along the way too. No paper leak should ever be allowed to take that hope.



I have full faith that our country,authorities will ensure every one of them gets a fair chance. I also hope… — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 23, 2026

पठान ने आगे लिखा, "मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश और अधिकारी यह पक्का करेंगे कि उन सभी को सही मौका मिले. मुझे यह भी उम्मीद है कि ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे. हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं, उनके सपनों की रक्षा करें."

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