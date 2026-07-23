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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'शिक्षा में ताकत है', छात्र आंदोलन पर बोले शुभमन गिल, इरफान पठान ने कहा- कोई भी पेपर लीक...

'शिक्षा में ताकत है', छात्र आंदोलन पर बोले शुभमन गिल, इरफान पठान ने कहा- कोई भी पेपर लीक...

Shubman Gill and Irfan Pathan: शुभमन गिल और इरफान पठान ने छात्र आंदोलन को लेकर बात की. गिल ने शिक्षा की ताकत पर जोर दिया. इरफान ने पेपर लीक पर बात की.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Jul 2026 10:47 PM (IST)
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Shubman Gill and Irfan Pathan On Student Protest: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन पर बात की. गिल ने कहा कि शिक्षा में देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है. वहीं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी इस मुद्दे पर अवाजा उठाई. इरफान ने कहा कि पेपर लीक को उस उम्मीद को छीनने की इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए. 

इससे पहले भी कई क्रिकेटर और खेल जगत से ताल्लुक रखने वाले अलग-अलग एथलीट्स इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं. इसमें टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन शामिल रहे. इसके अलावा पहलवान बजरंग पूनिया, बबीता फोगाट और शूटर अभिनव बिंद्रा भी अपनी आवाज उठा चुके हैं. 

क्या बोले शुभमन गिल?

गिल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "एक युवा भारतीय के तौर पर मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को आकार देने का हर मौका मिलना चाहिए जिसकी हम सभी चाहत रखते हैं. मैं उन सभी युवाओं का बहुत सम्मान करता हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने में यकीन रखते हैं."

शिक्षा में भविष्य को आकार देने की ताकत

गिल ने आगे लिखा, "शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है. मुझे उम्मीद है कि हम सहानुभूति, आपसी सम्मान और हर छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे."

इरफान पठान ने पेपर लीक पर की बात 

इरफान ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "हर छात्र बेहतर भविष्य के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करता है और इस दौरान उनके परिवार भी कई तरह के त्याग करते हैं. किसी भी पेपर लीक को उस उम्मीद को छीनने की इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए."

पठान ने आगे लिखा, "मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश और अधिकारी यह पक्का करेंगे कि उन सभी को सही मौका मिले. मुझे यह भी उम्मीद है कि ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे. हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं, उनके सपनों की रक्षा करें."

 

यह भी पढ़ें: छात्र आंदोलन पर सचिन तेंदुलकर ने तोड़ी चुप्पी, समर्थन में कही बड़ी बात; बोले- 'मेरे पिता...'

Published at : 23 Jul 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Student Protest Irfan Pathan CJP SHUBMAN GILL
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