फुटबॉल की दुनिया में कई महान खिलाड़ी आए, कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह आज भी बेजोड़ है. पुर्तगाल के सुपरस्टार रोनाल्डो फीफा विश्व कप के इतिहास में पांच अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं. 2006 से 2022 तक फैले उनके विश्व कप सफर ने उन्हें खेल के सबसे महान खिलाड़ियों की सूची में स्थायी स्थान दिला दिया है.

रोनाल्डो ने अपना पहला विश्व कप गोल 2006 जर्मनी विश्व कप में ईरान के खिलाफ पेनाल्टी से किया था. इसके बाद 2010 दक्षिण अफ्रीका विश्व कप में उत्तर कोरिया के खिलाफ गोल दागा. 2014 ब्राजील विश्व कप में घाना के खिलाफ मैच में उन्होंने पुर्तगाल के लिए निर्णायक गोल किया. 2018 रूस विश्व कप में उनका प्रदर्शन सबसे यादगार रहा, जब उन्होंने स्पेन के खिलाफ हैट्रिक जमाकर दुनिया को चौंका दिया. उस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल चार गोल किए. फिर 2022 कतर विश्व कप में घाना के खिलाफ गोल करते ही वह पांच अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए.

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अब तक रोनाल्डो विश्व कप में 22 मैच खेल चुके हैं और आठ गोल दाग चुके हैं. हालांकि विश्व कप ट्रॉफी अब भी उनके हाथ नहीं लगी है. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2006 में रहा था, जब पुर्तगाल सेमीफाइनल तक पहुंचा था.

हालांकि विश्व कप रिकॉर्ड की बात करें तो पेले और माराडोना आज भी अलग मुकाम रखते हैं. ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले ने चार विश्व कप (1958, 1962, 1966 और 1970) खेले, 14 मैचों में 12 गोल किए और तीन बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी बने. दूसरी ओर अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना ने 1986 विश्व कप में अपनी टीम को खिताब दिलाया और "गोल ऑफ द सेंचुरी" तथा "हैंड ऑफ गॉड" जैसे ऐतिहासिक क्षण रचे. माराडोना ने विश्व कप में 21 मैच खेलकर 8 गोल किए.

यही वह जगह है जहां रोनाल्डो का रिकॉर्ड चमकता है, लेकिन एक कमी भी नजर आती है. पेले के पास तीन विश्व कप हैं, माराडोना के पास एक विश्व कप है, जबकि रोनाल्डो की ट्रॉफी कैबिनेट में अब तक सबसे प्रतिष्ठित खिताब की जगह खाली है.

अब सारी निगाहें 2026 फीफा विश्व कप पर हैं, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जा रहा है. 41 वर्षीय रोनाल्डो अपने छठे विश्व कप में उतर चुके हैं और इसे उनके करियर का अंतिम विश्व कप माना जा रहा है. दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसक इसे उनकी "लास्ट डांस" के रूप में देख रहे हैं. यदि वह इस टूर्नामेंट में गोल करने में सफल रहते हैं तो कई नए आयु-संबंधी रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

पांच बैलन डी'ओर, यूरो कप खिताब, नेशंस लीग ट्रॉफी और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल जैसे तमाम रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोनाल्डो के लिए अब सिर्फ एक सपना बाकी है—विश्व कप ट्रॉफी. 2026 का विश्व कप शायद उनके शानदार करियर का आखिरी अध्याय हो, लेकिन यही अध्याय उन्हें अमर भी बना सकता है. अगर पुर्तगाल खिताब जीतता है, तो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ महान नहीं, बल्कि पूर्ण कहलाएगी.

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