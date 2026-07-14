IND vs ENG 1st ODI: 107 रनों पर गिरे 6 विकेट, फिर रूट और डॉसन ने रचा इतिहास; इंग्लैंड ने भारत को दिया 259 का लक्ष्य
England vs India 1st ODI: 22वें ओवर में 107 रनों पर इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अंग्रेजों को 150 तक रोक देगी, लेकिन जो रूट और लियाम डॉसन ने हर किसी को हैरान कर दिया.
बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जा रहे पहले वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 258 रनों पर ढेर कर दिया. हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश टीम 200 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जो रूट नाबाद 76 और लियाम डॉसन 68 ने इंग्लैंड के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. इंग्लैंड ने 22वें ओवर में सिर्फ 107 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद डॉसन और रूट ने सातवें विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया.
भारत के लिए अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके. उन्होंने 9.5 ओवर में 62 रन देकर चार इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया. प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ को दो-दो विकेट मिले. जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को एक-एक सफलता मिली.
61-0 से 107-6 हो गया था इंग्लैंड का स्कोर
मंगलवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैकब बेथेल ने 12.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की. बेथेल 31 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया. इसी ओवर की चौथी गेंद पर गुरनूर बराड़ ने डकेट को भी अपना शिकार बनाया, जो 45 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे. टीम ने 64 के स्कोर पर कप्तान हैरी ब्रूक (1) का विकेट भी खो दिया.
इंग्लैंड को 17वें ओवर की पहली और चौथी गेंद पर जोस बटलर (5) और सैम करन (0) के रूप में दो झटके लगे. यह टीम 107 के स्कोर पर विल जैक्स (20) का विकेट भी गंवा चुकी थी. यहां से जो रूट ने लियाम डॉसन के साथ मोर्चा संभाला. दोनों खिलाड़ियों ने सातवें विकेट के लिए 134 गेंदों में 121 रन जोड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया. डॉसन 83 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 68 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रूट ने 7 बाउंड्री के साथ 76 रन बनाए.
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