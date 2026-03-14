कौन हैं कुलदीप यादव की होने वाली दुल्हन वंशिका चड्ढा? जानें उनकी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक सब कुछ

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. कुलदीप 14 मार्च 2026 को उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी से पहले 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्मों के साथ जश्न की शुरुआत हो चुकी है.

कौन हैं वंशिका चड्ढा?

वंशिका चड्ढा पेशे से एक प्रोफेशनल हैं और बताया जाता है कि वह जीवन बीमा निगम (LIC) में प्रशासनिक या मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से पूरी की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौट आईं और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया.

वंशिका का स्वभाव काफी निजी माना जाता है. वह सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स से दूर रहना पसंद करती हैं. यही वजह है कि क्रिकेट फैंस के बीच उनके बारे में ज्यादा जानकारी पहले सामने नहीं आई थी.

बचपन से है दोनों की पहचान

रिपोर्ट्स के अनुसार वंशिका और कुलदीप यादव बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. दोनों कानपुर के श्याम नगर इलाके में पड़ोसी रहे हैं. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती गहरी हुई और बाद में दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया. कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की सगाई 4 जून 2025 को लखनऊ में एक पारंपरिक समारोह के दौरान हुई थी. उस कार्यक्रम में परिवार के करीबी लोग और दोस्त ही शामिल हुए थे.

मसूरी के ऐतिहासिक होटल में होगी शादी

दोनों की शादी मसूरी के प्रसिद्ध सवॉय होटल (The Savoy Mussoorie) में आयोजित की जा रही है. यह होटल अपनी ऐतिहासिक विरासत और खूबसूरत लोकेशन के लिए जाना जाता है. शादी को निजी रखा गया है, लेकिन इसमें क्रिकेट और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं.

बताया जा रहा है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली समेत कई खिलाड़ी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा बीसीसीआई के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शादी में पहुंच सकते हैं.

लखनऊ में होगा भव्य रिसेप्शन

मसूरी में शादी के बाद 17 मार्च 2026 को लखनऊ के सेंट्रम होटल में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक और खेल जगत की बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को भी इस समारोह के लिए न्योता भेजा गया है.