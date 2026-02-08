भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है. उनकी यॉर्कर, सटीक लाइन-लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता ने कई दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया है. खासतौर पर भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में बुमराह की गेंदबाजी हमेशा चर्चा में रहती है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि अब तक किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

साहिबजादा फरहान

आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है साहिबजादा फरहान का. फरहान ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 3 मैचों में 51 रन बनाए हैं, जो किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हैं. फरहान ने सीमित मौकों में ही सही, लेकिन बुमराह की गेंदों पर आत्मविश्वास के साथ रन बटोरे और इस खास सूची में पहला स्थान हासिल किया.

फखर जमान

दूसरे नंबर पर हैं अनुभवी ओपनर फखर जमान, जिन्होंने बुमराह के खिलाफ 8 इनिंग में केवल 41 रन ही बनाए हैं. फखर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बड़े मैचों में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर खेलने की कोशिश की है. हालांकि बुमराह के सामने उन्हें भी कई बार संघर्ष करना पड़ा है.

बाबर आजम

तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम हैं. तकनीकी रूप से बेहद मजबूत माने जाने वाले बाबर भी बुमराह के सामने ज्यादा नहीं टिके हैं. उन्होंने बुमराह के खिलाफ 8 इनिंग 40 रन बनाए हैं. बाबर की बल्लेबाजी में संयम और क्लास दिखती है, लेकिन बुमराह की विविधता ने उन्हें भी पूरी तरह खुलकर खेलने का मौका कम ही दिया है.

इमाद वसीम

इसी रन संख्या के साथ इमाद वसीम भी इस सूची में शामिल हैं. निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले इमाद ने सीमित गेंदों में बुमराह के खिलाफ रन जुटाने का प्रयास किया है और टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया है.

अजहर अली

पांचवें नंबर पर हैं पूर्व टेस्ट ओपनर अजहर अली, जिन्होंने बुमराह के खिलाफ 2 इनिंग में 30 रन बनाने का प्रयास किया है. टेस्ट क्रिकेट में अपनी तकनीक के लिए पहचाने जाने वाले अजहर को भी बुमराह की तेज और उछाल भरी गेंदों का सामना करना आसान नहीं रहा है.

ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रन बनाना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. इसके बावजूद कुछ बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ रन जुटाकर अपनी अलग पहचान जरूर बनाई है.