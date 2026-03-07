क्या न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाएगा भारत? रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे आप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाएगा भारत? कीवियों के खिलाफ रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे आप

क्या न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाएगा भारत? कीवियों के खिलाफ रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे आप

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें चौथी बार ICC के फाइनल में एक दूसरे के सामने मैदान पर उतरेंगी. तो आइए जानते हैं कि अब तक दोनों के बीच रिकॉर्ड कैसा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Mar 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

India vs New Zealand Final Head To Head: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 08 मार्च, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई. पिछले यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के लिए इस बार ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है. 

फाइनल मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. हालांकि मेन इन ब्लू ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था. तो आइए जानते हैं कि आईसीसी फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा है. 

भारत बनाम न्यूजीलैंड ICC फाइनल हेड टू हेड

अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन आईसीसी फाइनल खेले जा चुके हैं. इन मैचों में न्यूजीलैंड ने बढ़त हासिल करते हुए 2 में जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला आईसीसी फाइनल 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था. मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. 

दोनों के बीच दूसरा आईसीसी फाइनल 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रूप में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. 

फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए दोनों टीमें तीसरी बार आईसीसी फाइनल में आमने-सामने आईं. इस मैच में टीम इंडिया ने पहली बार फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की. भारत ने 4 विकेट से मैच जीता था. 

भारत-न्यूजीलैंड ने कायम किया अनोखा रिकॉर्ड 

भारत और न्यूजीलैंड के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचते ही एक अनोखा रिकॉर्ड कायम हो गया. दरअसल भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आईसीसी इवेंट के तीनों फॉर्मेट के फाइनल में एक दूसरे सामने आ जाएंगी और ऐसी पहली टीमें बन जाएंगी. टेस्ट और वनडे में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ फाइनल खेल चुकी हैं. अब टी20 में एक दूसरे का सामना करने वाली हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इस खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

 

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?

Published at : 07 Mar 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्या न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाएगा भारत? कीवियों के खिलाफ रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे आप
क्या न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाएगा भारत? रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे आप
क्रिकेट
Abhishek Sharma फाइनल में खेलेंगे या नहीं? क्या है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर ताजा अपडेट
अभिषेक शर्मा फाइनल में खेलेंगे या नहीं? क्या है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर ताजा अपडेट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
क्रिकेट
IND vs NZ Final: क्या फाइनल हार जाएगी टीम इंडिया? 'अहमदाबाद' का नाम सुनते ही पुराने जख्म हो जाते हैं ताजा
क्या फाइनल हार जाएगी टीम इंडिया? 'अहमदाबाद' का नाम सुनते ही पुराने जख्म हो जाते हैं ताजा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र
'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र
बॉलीवुड
'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्म समर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्म समर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ट्रेंडिंग
Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
शिक्षा
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Embed widget