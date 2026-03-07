क्या न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाएगा भारत? रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे आप

India vs New Zealand Final Head To Head: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 08 मार्च, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई. पिछले यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के लिए इस बार ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है.

फाइनल मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. हालांकि मेन इन ब्लू ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था. तो आइए जानते हैं कि आईसीसी फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड ICC फाइनल हेड टू हेड

अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन आईसीसी फाइनल खेले जा चुके हैं. इन मैचों में न्यूजीलैंड ने बढ़त हासिल करते हुए 2 में जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला आईसीसी फाइनल 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था. मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी.

दोनों के बीच दूसरा आईसीसी फाइनल 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रूप में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए दोनों टीमें तीसरी बार आईसीसी फाइनल में आमने-सामने आईं. इस मैच में टीम इंडिया ने पहली बार फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की. भारत ने 4 विकेट से मैच जीता था.

भारत-न्यूजीलैंड ने कायम किया अनोखा रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचते ही एक अनोखा रिकॉर्ड कायम हो गया. दरअसल भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आईसीसी इवेंट के तीनों फॉर्मेट के फाइनल में एक दूसरे सामने आ जाएंगी और ऐसी पहली टीमें बन जाएंगी. टेस्ट और वनडे में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ फाइनल खेल चुकी हैं. अब टी20 में एक दूसरे का सामना करने वाली हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इस खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है.

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?