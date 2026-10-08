एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट, बेस्ट विकेटकीपर में वॉर्नर ने किसे चुना? देखें वीडियो

क्रिकेट की दुनिया में एमएस धोनी और एडम गिलक्रिस्ट दोनों का नाम बड़े विकेटकीपरों में लिया जाता है. दोनों ने विकेट के पीछे अपनी फुर्ती के साथ बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान दिया है. ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर के सामने धोनी और गिलक्रिस्ट में से किसी एक को चुनने का सवाल आया, तो उन्होंने बिना कोई दूसरा नाम लिए एमएस धोनी को चुना. अब उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डेविड वॉर्नर से क्रिकेट से जुड़े कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं. इसी दौरान उनसे एमएस धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया. सवाल काफी छोटा था, लेकिन इसका जवाब क्रिकेट फैंस के लिए खास बन गया.

Buttler or Sangakkara — Buttler Gilchrist or Buttler — Gilchrist Dhoni or Gilchrist — Dhoni 🐐❤️ https://t.co/pJASnfbM27 — ` (@WorshipDhoni) October 8, 2026

वॉर्नर ने एमएस धोनी को चुना

वॉर्नर से पूछा गया, धोनी और गिलक्रिस्ट इसके जवाब में उन्होंने सीधे धोनी कहा. यानी इस सवाल में वॉर्नर ने एडम गिलक्रिस्ट के मुकाबले एमएस धोनी को चुना. वीडियो में वॉर्नर का ये जवाब साफ नजर आ रहा है.

एमएस धोनी और एडम गिलक्रिस्ट दोनों ने क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. धोनी विकेट के पीछे अपनी तेज स्टंपिंग और शानदार रिफ्लेक्स के लिए मशहूर रहे हैं. वहीं गिलक्रिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय तक विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालते रहे और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भी खूब नाम कमाया.

वॉर्नर का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा में

धोनी और गिलक्रिस्ट की तुलना क्रिकेट फैंस के बीच अक्सर देखने को मिलती है. ऐसे में वॉर्नर का धोनी को चुनना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. खासकर धोनी के फैंस इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और वॉर्नर के जवाब पर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं. कुल मिलाकर, सवाल छोटा था, लेकिन वॉर्नर का जवाब धोनी के फैंस के लिए जरूर खास बन गया है.

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