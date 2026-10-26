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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिल्ली कैपिटल्स से इन 6 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं दादा-युवराज, देखें लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स से इन 6 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं दादा-युवराज, देखें लिस्ट

IPL 2027 DC Released players list: दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2027 से पहले 6 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. इस लिस्ट में तीन विदेशी और तीन भारतीय शामिल हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 26 Oct 2026 08:21 PM (IST)
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आईपीएल 2027 के लिए टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची सौंपनी है, जबकि 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन होगा. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर भी नजर रहेगी. अगले सीजन से पहले टीम अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और जरूरतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकती है.

बैटिंग और असिस्टेंट कोच युवराज सिंह और हेड कोच सौरव गांगुली आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स से 6 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. करुण नायर, पृथ्वी शॉ, रेहान अहमद, दुश्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन और आकिब नबी डार के नामों पर चर्चा हो सकती है. लेकिन, इन खिलाड़ियों को रिलीज करने की ऑफिसियल जानकारी नहीं हुई है.

करुण नायर को आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 2 मैच खेलने का मौका मिला. उन्होंने इन मुकाबलों में 18 रन बनाए और उनका औसत 9 रहा. टीम अगले सीजन के लिए उनकी भूमिका पर विचार कर सकती है.

पृथ्वी शॉ को फिर नहीं मिला मौका

पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपये में खरीदा था. लेकिन, आईपीएल 2026 में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. ऐसे में अगले सीजन के लिए उनके फ्यूचर को लेकर फैसला हो सकता है.

रेहान अहमद पर भी हो सकता है फैसला

इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद को दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट की जगह टीम में शामिल किया था. लेकिन, आईपीएल 2026 में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. टीम अगले सीजन के लिए उनके ऑप्शन पर विचार कर सकती है.

श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुश्मंथा चमीरा दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वॉड में शामिल थे. आईपीएल 2026 में चमीरा को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. टीम अगले सीजन के लिए अपनी तेज गेंदबाजी पर विचार कर सकती है.

जैमीसन का प्रदर्शन नहीं रहा खास

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने आईपीएल 2026 में 2 मैच खेले. उन्होंने 12 रन बनाए और 2 विकेट लिए. उनकी गेंदबाजी इकॉनमी 12.86 रही. टीम उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखकर फैसला कर सकती है.

आकिब नबी डार पर भी रहेगी नजर

आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने आईपीएल 2026 में 5 मैच खेले और 14 रन बनाए. गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. टीम अगले सीजन के लिए उनकी भूमिका पर विचार कर सकती है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals IPL 2027
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