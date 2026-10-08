भारतीय खिलाड़ी के शतक से अमेरिका ने जीता ICC लीग-2 का खिताब

अमेरिका ने फाइनल में नामीबिया को 4 विकेट से हराकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 (ICC Cricket World Cup League Two 2023-27) का खिताब जीत लिया. यूएसए को जीत दिलाने में भारतीय मूल के खिलाड़ी कप्तान मोनांक पटेल के शतक ने अहम योगदान दिया. उन्होंने चेज के दौरान 100 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 108 रन स्कोर किए. इसके अलावा शेहान जयसूर्या ने 74 रनों की अहम पारी खेली.

बुधवार (07 अक्टूबर) को डलास में खेले गए मुकाबले में नामीबिया ने पहले बैटिंग करने के बाद 50 ओवर में 9 विकेट पर 298 रन बनाए. ओपनर माइकल वैन लिंगेन ने 124 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके निकले. बाकी कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 45 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 76 रन स्कोर किए. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 106 (71 गेंद) रनों की साझेदारी भी की. इस पारी में अमेरिका के लिए एहसान आदिल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने खाते में डाले.

चेज में अमेरिका का कमाल, मोनांक के शतक से पार लगी नैया

चेज में स्मित पटेल और मोनांक पटेल ने अमेरिका को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 96 (108 गेंद) रन जोड़े. स्मित के रूप में पहला विकेट गिरा. उन्होंने 62 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 50 रन बनाए. इसके बाद शेहान और मोनांक ने दूसरे विकेट के लिए 121 (106 गेंद) रनों की साझेदारी की. दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत अमेरिका ने मैच को लगभग अपने खाते में डाल लिया था.

History made in Dallas as the USA claim their first League 2 title courtesy of a four-wicket triumph over Namibia 🏆 https://t.co/lOaQRilfFG — ICC (@ICC) October 7, 2026

शतक लगाने वाले मोनांक के रूप में टीम ने दूसरा विकेट खोया. गुजरात से आने वाले मोनांक के शतक ने अमेरिका के लिए जीत लगभग एकतरफा कर दी थी. बाकी बचा हुआ काम नीचे के बल्लेबाजों ने करके टीम को 48.5 ओवर में ही जीत दिला दी. सैतेजा मुक्कमल्ला ने 06 रन, संजय कृष्णमूर्ति ने 17 रन, मिलिंद कुमार ने 18 रन, शुभमन रंजन ने 06* रन और हरमीत सिंह ने 12* रन बनाए. इस दौरान नामीबिया के लिए जान निकोल लॉफ्टी-ईटन और जेजे स्मित ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

लीग में बाकी है मैच, फिर कैसे अमेरिका ने जीत लिया खिताब?

नामीबिया के खिलाफ जीत के साथ अमेरिका ने लीग 2 स्टैंडिंग में दो और प्वाइंट्स और हासिल कर लिए हैं. इसका मतलब है कि उन्हें अब कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, भले ही इस प्रतियोगिता में शामिल आठ टीमों में से कई के मैच अभी भी बाकी हैं. इस तरह सबसे ज्यादा प्वाइंट्स के साथ खिताब अमेरिका के नाम हो गया.

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