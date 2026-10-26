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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टी20 में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

तीसरे टी20 में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

New Zealand vs India 3rd T20I Match Preview: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 27 अक्तूबर को खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कल यानी मंगलवार, 27 अक्तूबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है. ऐसे में भारतीय टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं कीवी टीम की नजरें सीरीज हार के खतरे को टालने पर रहेंगी. भारतीय टीम फरवरी, 2019 से न्यूजीलैंड में कोई टी20 मैच नहीं हारी है. ऐसे में श्रेयस अय्यर भारत के इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे. 

टीम इंडिया के अहम बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे टी20 में भी नहीं खेलेंगे. बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लॉरी फर्ग्यूसन तीसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं हैं. 

वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

यह स्टेडियम में ज्यादा बड़ा नहीं है. वहीं पिच की बात करें तो शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. पिच पर अच्छा बाउंस रहता है, और नई गेंद स्विंग भी होती है. हालांकि, पुरानी गेंद से यहां रन बनाना आसान हो जाता है. ऐसे में तीसरा टी20 भी हाई स्कोरिंग हो सकता है. यहां टॉस जीतकर टीमें ज्यादातर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती हैं, ताकि शुरुआती ओवरों की नमी और हवा का फायदा उठाया जा सके. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान देखा गया है.

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि वेलिंगटन में खेले जाने वाले तीसरे टी20 में कांटे की टक्कर होगी. भारतीय बल्लेबाज यहां परेशानी में दिख सकते हैं. वेलिंगटन में तेज हवाएं चलती हैं. ऐसे में कीवी टीम घरेलू कंडीशंस का फायदा उठा सकती है. फिलहाल टॉस अहम रहने वाला है. लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा रहेगी. मुकाबला 50-50 का है.

तीसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव

तीसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने और जैकब डफी 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Oct 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner IND Vs NZ 3rd T20 SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND
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