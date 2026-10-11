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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्टुअर्ट ब्रॉड ने चुने 21वीं सदी के टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज, विराट कोहली सबसे नीचे

स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुने 21वीं सदी के टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज, विराट कोहली सबसे नीचे

Stuart Broad Top 10 Test Batsman Ranking: इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 21वीं सदी में अपनी टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट चुनी है. विराट कोहली को नंबर-10 पर रखा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 10:00 AM (IST)
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21वीं सदी यानी पिछले 26 साल में अब तक टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज कौन से हैं? इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी 10 टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट चुनी है. उन्होंने विराट कोहली समेत तीन भारतीय बल्लेबाजों को इस लिस्ट में स्थान दिया है. ब्रॉड खुद इंग्लैंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टॉप-10 लिस्ट में सिर्फ एक इंग्लिश खिलाड़ी को जगह दी है.

एक पॉडकास्ट पर चर्चा करते हुए जोस बटलर ने स्टुअर्ट ब्रॉड से यह सवाल पूछा था. दोनों ने मिलकर कहा कि सचिन तेंदुलकर इस सदी में अब तक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं. उनकी इस लिस्ट में जो रूट इंग्लैंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं.

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3 भारतीय, इंग्लैंड का सिर्फ एक

स्टुअर्ट ब्रॉड ने 21वीं सदी के टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाजों में विराट कोहली, राहुल द्रविड और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया. इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में 38439 रन बनाए और मिलकर 117 शतक लगे हैं. तीनों ही अब इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. ब्रॉड की इस लिस्ट में जो रूट इंग्लैंड के अकेले खिलाड़ी हैं. रूट अब भी टेस्ट क्रिकेट में एक्टिव हैं और 14000 से अधिक रन बना चुके हैं. 

ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के दो-दो प्लेयर

इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की लिस्ट में उन्होंने स्टीव स्मिथ और रिकी पोंटिंग के रूप में 2 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चुना. दोनों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रहे हैं और दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में 78 शतक लगाए हैं. स्मिथ अब भी टेस्ट फॉर्मेट सक्रिय हैं. उन्होंने एबी डिविलियर्स और जैक्स कैलिस को चुना. कैलिस ने टेस्ट करियर में 13289 रन बनाए और डिविलियर्स शायद इस सदी के बहुत ही कम ऑल फॉर्मेट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं.

स्टुअर्ट ब्रॉड की टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग

  1. सचिन तेंदुलकर
  2. ब्रायन लारा
  3. स्टीव स्मिथ
  4. जो रूट
  5. रिकी पोंटिंग
  6. कुमार सांगाकारा
  7. जैक्स कैलिस
  8. एबी डिविलियर्स
  9. राहुल द्रविड
  10. विराट कोहली

लारा, संगाकारा को भी दी जगह

स्टुअर्ट ब्रॉड ने सचिन तेंदुलकर को सबसे ऊपर रखा, जबकि वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा दूसरे स्थान पर रहे. टॉप-10 बल्लेबाजों में उन्होंने श्रीलंका के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन (12400) बनाने वाले कुमार संगाकारा को भी शामिल किया है. जो रूट को उन्होंने चौथा स्थान दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Stuart Broad VIRAT KOHLI TEST CRICKET
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