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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान

कुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान

BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव किया है. तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन कुलदीप यादव बाहर हो गए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 10:23 AM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर बराड़ की टीम इंडिया में एंट्री हुई है. गुरनूर ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम में प्रमोशन मिल गया है. शनिवार को BCCI ने स्क्वाड में बदलाव की आधिकारिक घोषणा की. भारत और न्यूजीलैंड की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी.

कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से बाहर किया गया है, जो भारत वापस आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे. चूंकि गुरनूर टेस्ट टीम को जॉइन करेंगे, इसलिए वह 15 नवंबर को खेले जाने वाले पांचवें वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

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टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि ऋषभ पंत भी टीम इंडिया से जुड़ गए हैं. पंत पिछले कई हफ्तों से चोटिल थे और हाल ही में उन्हें फिटनेस क्लियरेंस मिला है.

भारत का अपडेटेड टेस्ट स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Nov 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
India Squad Gurnoor Brar IND VS NZ
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