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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आर्यवीर सहवाग, आज भारत-पाकिस्तान में एशिया कप फाइनल

14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आर्यवीर सहवाग, आज भारत-पाकिस्तान में एशिया कप फाइनल

IND U19 vs PAK U19 Final: आज अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच खेला जाएगा. इस मैच में आर्यवीर सहवाग 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 09:21 AM (IST)
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अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मैच में आज भारत और पाकिस्तान की महटक्कर होनी है. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. जब ग्रुप मुकाबले में दोनों टीम आमने-सामने आई थीं, तब पाकिस्तान 3 विकेट से विजयी रहा था. मगर इस बार टीम इंडिया ना केवल बदला पूरा करना चाहेगी, बल्कि उसके पास रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी उठाने का सुनहरा अवसर भी है.

टीम इंडिया ट्रॉफी उठाए, उससे पहले दिग्गज क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर बड़ा कीर्तिमान रच सकते हैं. दरअसल आर्यवीर इस टूर्नामेंट में अब तक 303 रन बना चुके हैं. किसी एक अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बनने के लिए उन्हें 68 रन और बनाने हैं.

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आज टूटेगा 14 साल पुराना रिकॉर्ड

दरअसल एक अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड उन्मुक्त चंद के नाम है. उन्मुक्त ने 2012 के एशिया कप में पांच पारियों में 370 रन बनाए थे. पिछले 14 साल से यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है.

आर्यवीर सहवाग अब तक अंडर-19 एशिया कप 2026 टूर्नामेंट में चार पारियों में 303 रन बना चुके हैं. उन्मुक्त चंद को पछाड़ने के लिए आर्यवीर को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में कम से कम 68 रन बनाने होंगे. आर्यवीर फाइनल में 68 रन बनाते ही एक अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

आर्यवीर की फॉर्म जबरदस्त

आर्यवीर बहुत जबरदस्त फॉर्म में हैं और अब तक टूर्नामेंट में एक शतक और 2 फिफ्टी भी लगाई हैं. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में वो सिर्फ 22 रन बना पाए थे. उस मुकाबले की कसर आर्यवीर फाइनल में निकालना चाहेंगे. बताते चलें कि मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी आर्यवीर ही हैं.

पाकिस्तान है अजेय

लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं होगा. पाकिस्तान अभी तक पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है. मगर भारत 8 बार का चैंपियन रहा है. हालांकि टीम इंडिया पिछली 3 बार से खिताब से वंचित रही है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Nov 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
India U19 Pakistan U19 Under 19 Asia Cup Aryavir Sehwag
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