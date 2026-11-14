IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी पहले मैच में फ्लॉप, सूर्यकुमार यादव ने 21 बॉल में ठोके 60, SMAT का जोरदार आगाज

वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में फ्लॉप, सूर्यकुमार यादव ने 21 बॉल में ठोके 60, SMAT का जोरदार आगाज

Syed Mushtaq Ali Trophy 2026: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत धमाकेदार रही है. पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंद में पचासा ठोक दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी की धमाकेदार शुरुआत हुई है. आज सूर्यकुमार यादव से लेकर वैभव सूर्यवंशी और शिवम दुबे जैसे नामी खिलाड़ी खेलते नजर आए. एक तरफ सूर्यकुमार यादव की 60 रनों की तूफानी पारी की बदौलत मुंबई ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया. दूसरी ओर बिहार के कप्तान वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गए.

सूर्यकुमार ने 15 गेंद में ठोका पचासा

मुंबई का पहला मैच हैदराबाद के साथ हुआ, जिसमें हैदराबाद की टीम 172 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंद में फिफ्टी पूरी की और 21 गेंद में 60 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस तूफानी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. इसी मैच में मुंबई की ओर से खेल रहे शिवम दुबे भी चमके, जिन्होंने 2 विकेट चटकाने के अलावा 5 गेंद में 13 रन की कैमियो पारी भी खेली. मुंबई ने 173 रनों का लक्ष्य सिर्फ 13.1 ओवर में ही हासिल कर लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
क्रिकेट
कुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान
कुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आर्यवीर सहवाग, आज भारत-पाकिस्तान में एशिया कप फाइनल
14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आर्यवीर सहवाग, आज भारत-पाकिस्तान में एशिया कप फाइनल
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे

वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप

वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में बिहार की कप्तानी कर रहे हैं. सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में वैभव 12 गेंद में सिर्फ 18 रन बना सके. चेतन सकारिया ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच लपका. अन्य अधिकतर बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया और बिहार की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 137 रन ही बना पाई. 

क्रुणाल पांड्या की मेहनत बेकार

क्रुणाल पांड्या इस टूर्नामेंट में बड़ौदा की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 2 विकेट चटकाए. वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 42 गेंद में 40 रन की जुझारू पारी खेली. कप्तान क्रुणाल की इस मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि चंडीगढ़ ने आखिरी ओवर तक चले इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया. इस मुकाबले में दीपक हुड्डा और जीतेश शर्मा भी फ्लॉप हो गए. 

यह भी पढ़ें:

कुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy SURYAKUMAR YADAV Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
क्रिकेट
कुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान
कुलदीप OUT, NZ टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर को मौका, BCCI का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आर्यवीर सहवाग, आज भारत-पाकिस्तान में एशिया कप फाइनल
14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आर्यवीर सहवाग, आज भारत-पाकिस्तान में एशिया कप फाइनल
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget