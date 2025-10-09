Virat Kohli vs Rohit Sharma: टीम इंडिया के दो सबसे बड़े सितारे, विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं. दोनों ही मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से लाखों दिल जीत चुके हैं, लेकिन जब बात कमाई की आती है, तो विराट कोहली का दबदबा यहां भी कायम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली की कुल संपत्ति (Net Worth) करीब 1050 करोड़ रुपये है, जबकि रोहित शर्मा की नेटवर्थ 214 से 230 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है. यानी, दोनों दिग्गजों की कमाई में करीब 5 गुना का फासला है.

विराट कोहली की कमाई

विराट कोहली इस वक्त सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं. बीसीसीआई की ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कोहली को सालाना 7 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा, वह आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ 21 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए हैं. आईपीएल से अब तक कोहली करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई कर चुके हैं.

क्रिकेट के अलावा, उनकी असली कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट्स से होती है. विराट कोहली Puma, MRF Tyres, Audi India, Blue Star, और Himalaya Men जैसे बड़े ब्रांड्स के चेहरा हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपये तक चार्ज करते हैं.

विराट के पास दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और लंदन में आलीशान घर हैं. उनके पास लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन है, जिसमें Bentley, Audi R8, और Range Rover जैसी कारें शामिल हैं.

रोहित शर्मा की कमाई भी कम नहीं

वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की कुल नेटवर्थ लगभग 230 करोड़ रुपये है. वह भी बीसीसीआई के A+ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और सालाना 7 करोड़ रुपये की सैलरी पाते हैं. रोहित को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 2025 सीजन के लिए 16.35 करोड़ रुपये में टीम में बनाए रखा था. वह अब तक आईपीएल से लगभग 150–200 करोड़ रुपये कमा चुके हैं.

विज्ञापनों की बात करें तो रोहित शर्मा Adidas, CEAT Tyres, Max Life Insurance, और Noise जैसे ब्रांड्स के एंडोर्सर हैं. हालांकि उनकी कमाई विराट की तुलना में काफी कम है, लेकिन रोहित अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फिर साथ दिखेंगे दोनों

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों 19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में फिर एक साथ मैदान पर नजर आएंगे. सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट रहे दोनों दिग्गज इस सीरीज में टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ होंगे.