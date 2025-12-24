ऐतिहासिक मुकाम से बस 1 रन दूर विराट कोहली, विजय हजारे ट्रॉफी में रच सकते हैं ये नया रिकॉर्ड

करीब 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी कर रहे विराट कोहली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. घरेलू वनडे टूर्नामेंट में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. दिल्ली की टीम अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश से भिड़ेगी, जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे.

बीसीसीआई के निर्देश के अनुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मैच खेलना जरूरी किया गया है. इसी वजह से विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इस बार घरेलू मैदान पर नजर आ रहे हैं. विराट इस टूर्नामेंट को न सिर्फ मैच प्रैक्टिस के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि यहां उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है.

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट का दमदार रिकॉर्ड

विराट कोहली ने अब तक दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में 17 मुकाबले खेले हैं. इन मैचों की 16 पारियों में उन्होंने 910 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 60 से ज्यादा का रहा है, जो उनके घरेलू वनडे रिकॉर्ड की मजबूती दिखाता है. टूर्नामेंट में विराट के नाम चार शतक और चार अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 124 रन है. अंतरराष्ट्रीय स्टार बनने से पहले ही विराट घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके थे और 2006 में उन्होंने दिल्ली की ओर से अपना पहला लिस्ट ए मुकाबला खेला.

लिस्ट ए क्रिकेट में विराट के सामने सुनहरा मौका

विजय हजारे ट्रॉफी का यह मैच विराट कोहली के लिए और भी खास होने वाला है, क्योंकि वह लिस्ट ए क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने से सिर्फ एक रन दूर हैं. विराट अब तक 342 लिस्ट ए मैचों में 15,999 रन बना चुके हैं. जैसे ही वह एक रन बनाएंगे, वह 16,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने हासिल की है.

विराट का लिस्ट ए औसत 57 से ज्यादा का है, जो इस फॉर्मेट में उनकी निरंतरता को दिखाता है. उनके नाम 57 शतक और 84 अर्धशतक दर्ज हैं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 60 शतक जड़े थे.

दिग्गजों की लिस्ट में शामिल होंगे विराट

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इंग्लैंड के ग्राहम गूच इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उनके बाद सचिन तेंदुलकर, ग्रीम हिक, कुमार संगकारा, विव रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और सनथ जयसूर्या जैसे महान बल्लेबाज शामिल हैं. विराट कोहली पहले ही इस खास क्लब का हिस्सा हैं और अब एक और ऐतिहासिक आंकड़ा उनके नाम जुड़ने वाला है.