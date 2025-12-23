भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह सिर्फ उनका खेल नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में वापसी और बदला हुआ लुक है. मुंबई एयरपोर्ट पर जब विराट कोहली नजर आए, तो फैंस की भीड़ उन्हें देखने उमड़ पड़ी. नई हेयरस्टाइल और पहले से ज्यादा फिट नजर आ रहे कोहली ने साफ संकेत दे दिया है कि वह एक नए जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी से खत्म होगा लंबा इंतजार

विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते नजर आएंगे. यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा. खास बात यह है कि कोहली करीब 15 साल बाद इस घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं. आखिरी बार वह 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेले थे. अब इतने लंबे समय बाद उनकी एंट्री को घरेलू क्रिकेट के लिए बड़ी खबर माना जा रहा है.

बेंगलुरु में खेलेंगे सभी ग्रुप मुकाबले

दिल्ली की टीम अपने सभी विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले बेंगलुरु में खेलेगी. टीम का पहला मैच 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ है. इसके बाद दिल्ली को गुजरात, सौराष्ट्र, ओडिशा, सर्विसेज, रेलवे और हरियाणा जैसी मजबूत टीमों से भिड़ना होगा. ऐसे कठिन ग्रुप में विराट कोहली का अनुभव टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है.

ऋषभ पंत के नेतृत्व में उतरेगी दिल्ली की टीम

दिल्ली टीम की कप्तानी इस बार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को सौंपी गई है. पंत भी लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में लगातार खेलते दिख रहे हैं. टीम में ईशांत शर्मा जैसे अनुभवी गेंदबाज के साथ युवा खिलाड़ी हर्षित राणा, यश ढुल और प्रियंश आर्य को भी मौका मिला है.

वनडे भविष्य की तैयारी में जुटे विराट

विराट कोहली के लिए यह टूर्नामेंट सिर्फ घरेलू वापसी नहीं, बल्कि आगे की चुनौतियों की तैयारी भी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली वनडे सीरीज से पहले यह टूर्नामेंट उन्हें मैच अभ्यास का शानदार मौका देगा. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से दूरी बनाने के बाद कोहली अब वनडे और आईपीएल पर फोकस कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यही प्रदर्शन 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनकी राह तय कर सकता है.