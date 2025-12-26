भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 में अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक और बेहतरीन पारी खेली है. दिल्ली और गुजरात के बीच खेले जा रहे एलीट राउंड के मुकाबले में विराट ने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया. उनकी इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनका क्लास और टाइमिंग आज भी बेमिसाल है.

पावरप्ले में ही बदला मैच का रुख

गुजरात के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेले. विराट की इस पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा. खास बात यह रही कि उन्होंने पावरप्ले के ओवरों में ही दिल्ली को तेज शुरुआत दिला दी, जिससे टीम को शुरुआती बढ़त मिल गई.

लगातार छठी 50+ पारी

इस अर्धशतक के साथ विराट कोहली ने लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार छठी बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और फिटनेस का साफ सबूत है. घरेलू क्रिकेट में वापसी के बाद से ही विराट शानदार लय में नजर आ रहे हैं और हर मैच में बड़ी पारी की उम्मीद जगाते हैं.

15 साल बाद विजय हजारे में वापसी

गौरतलब है कि इससे पहले मुकाबले में विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की थी और आते ही यादगार पारी खेली. आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 101 गेंदों पर 131 रन बनाए थे और दिल्ली को चार विकेट से जीत दिलाई थी. उस पारी ने साफ कर दिया था कि घरेलू मंच पर भी विराट पूरी गंभीरता और जुनून के साथ खेल रहे हैं.

दिल्ली के लिए बड़ी ताकत

विराट कोहली की यह फॉर्म दिल्ली टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. उनका अनुभव और आक्रामक अंदाज युवा खिलाड़ियों को भी आत्मविश्वास दे रहा है. पावरप्ले में तेजी से रन बनाकर वह विपक्षी टीम की रणनीति को कमजोर कर रहे हैं.