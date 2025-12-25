हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ विजय हजारे 'ट्रॉफी का पहला दिन, एक ही दिन में लगे 22 शतक, टूटा पुराना रिकॉर्ड

इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ विजय हजारे 'ट्रॉफी का पहला दिन, एक ही दिन में लगे 22 शतक, टूटा पुराना रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए.विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे दिग्गजों के साथ-साथ ओडिशा के स्वास्तिक सामल ने शतक जड़ दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Dec 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पहला दिन पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा. देश के अलग-अलग मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में गेंदबाज बेबस नजर आए और रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई. एक ही दिन में कुल 22 बल्लेबाजों ने शतक जड़ दिए, जिससे इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट का पुराना रिकॉर्ड टूट गया. इससे पहले किसी एक दिन में सबसे ज्यादा 19 शतक लगे थे, लेकिन इस बार आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया.

इस ऐतिहासिक दिन पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और देवदत्त पडिक्कल जैसे बड़े नामों ने शानदार पारियां खेलीं, लेकिन असली सुर्खियां ओडिशा के एक कम चर्चित बल्लेबाज ने लूट ली.

विराट कोहली की यादगार वापसी

15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ जबरदस्त शतक लगाया. विराट ने 101 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली. उनकी पारी में क्लासिक कवर ड्राइव और पुल शॉट्स देखने को मिले. नीतिश राणा ने 77 और प्रियंश आर्य ने 74 रन जोड़कर उनका अच्छा साथ दिया. जिसके चलते दिल्ली ने 299 रन का लक्ष्य सिर्फ 37.4 ओवर में बना डाला. इस शतक के साथ विराट ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए और यह मुकाम सबसे कम पारियों में हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए.

रोहित शर्मा का ‘हिटमैन’ अंदाज

मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने सिक्किम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने 94 गेंदों में 155 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे. मुंबई ने 237 रनों का टारगेट 30.3 ओवर में ही बना लिया. लंबे समय बाद घरेलू वनडे खेल रहे रोहित पूरी लय में नजर आए.

ईशान किशन का धमाका

झारखंड के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 39 गेंदों में 125 रन ठोक दिए. उन्होंने 7 चौके और 14 छक्के लगाए और टीम को 412 रन तक पहुंचाया. हालांकि देवदत्त पडिक्कल के 147 रनों की बदौलत कर्नाटक ने यह बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

बिहार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्लेट ग्रुप में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इतिहास रच दिया. बिहार ने 6 विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट का नया विश्व रिकॉर्ड है. कप्तान साकिबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए. आयुष लोहारुका ने भी 116 रन की पारी खेली. बिहार ने अपनी पारी में 49 चौके और 38 छक्के लगाए.

इनके बड़े नामों के साथ-साथ अर्पित भटेवरा, रिकी भुई, यश दुबे, सम्मर गज्जर, स्नेहल कौथंकर, शुभम खजुरिया, किशन लिंगदोह, अमन मोखड़े, हिमांशु राणा, रवि सिंह, ध्रुव शौरी, फिरोजमन जोतिन, विष्णु विनोद और बिप्लब सामंत्रे जैसे युवा खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए शतक जड़ दिए और पहले ही दिन विजय हजारे में इतिहास रच दिया.

स्वास्तिक सामल बने दिन के सबसे बड़े हीरो

इन सभी पारियों के बीच ओडिशा के 25 साल के बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 169 गेंदों में 212 रन बनाए. इस पारी में 21 चौके और 8 छक्के शामिल थे. वह ओडिशा की ओर से लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. हालांकि उनकी टीम मैच नहीं जीत पाई, लेकिन सामल की पारी ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया.

कुल मिलाकर विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन रिकॉर्ड्स और रनों से भरा रहा, जिसने टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया है. 

Published at : 25 Dec 2025 07:46 AM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI Rohit SHarma ISHAN KISHAN Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
Advertisement

वीडियोज

Kuldeep Senger को Delhi High Court से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा पीड़ित परिवार
कफ सिरप मामले को लेकर Akhilesh Yadav ने बीजेपी पर साधा निशाना, लखानऊ में आने वाले हैं पीएम मोदी
Atal bihari vajpayee Jayanti: लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे PM Modi
17 साल बाद Khaleda Zia के बेटे की वतन वापसी,Bangladesh में जोरदार स्वागत की तैयारी
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary | PM Modi | Unnao Rape Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही को अपना बनाने के लिए प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
ट्रेंडिंग
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
हेल्थ
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget