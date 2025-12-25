विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पहला दिन पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा. देश के अलग-अलग मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में गेंदबाज बेबस नजर आए और रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई. एक ही दिन में कुल 22 बल्लेबाजों ने शतक जड़ दिए, जिससे इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट का पुराना रिकॉर्ड टूट गया. इससे पहले किसी एक दिन में सबसे ज्यादा 19 शतक लगे थे, लेकिन इस बार आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया.

इस ऐतिहासिक दिन पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और देवदत्त पडिक्कल जैसे बड़े नामों ने शानदार पारियां खेलीं, लेकिन असली सुर्खियां ओडिशा के एक कम चर्चित बल्लेबाज ने लूट ली.

विराट कोहली की यादगार वापसी

15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ जबरदस्त शतक लगाया. विराट ने 101 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली. उनकी पारी में क्लासिक कवर ड्राइव और पुल शॉट्स देखने को मिले. नीतिश राणा ने 77 और प्रियंश आर्य ने 74 रन जोड़कर उनका अच्छा साथ दिया. जिसके चलते दिल्ली ने 299 रन का लक्ष्य सिर्फ 37.4 ओवर में बना डाला. इस शतक के साथ विराट ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए और यह मुकाम सबसे कम पारियों में हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए.

रोहित शर्मा का ‘हिटमैन’ अंदाज

मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने सिक्किम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने 94 गेंदों में 155 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे. मुंबई ने 237 रनों का टारगेट 30.3 ओवर में ही बना लिया. लंबे समय बाद घरेलू वनडे खेल रहे रोहित पूरी लय में नजर आए.

ईशान किशन का धमाका

झारखंड के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 39 गेंदों में 125 रन ठोक दिए. उन्होंने 7 चौके और 14 छक्के लगाए और टीम को 412 रन तक पहुंचाया. हालांकि देवदत्त पडिक्कल के 147 रनों की बदौलत कर्नाटक ने यह बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

बिहार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्लेट ग्रुप में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इतिहास रच दिया. बिहार ने 6 विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट का नया विश्व रिकॉर्ड है. कप्तान साकिबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए. आयुष लोहारुका ने भी 116 रन की पारी खेली. बिहार ने अपनी पारी में 49 चौके और 38 छक्के लगाए.

इनके बड़े नामों के साथ-साथ अर्पित भटेवरा, रिकी भुई, यश दुबे, सम्मर गज्जर, स्नेहल कौथंकर, शुभम खजुरिया, किशन लिंगदोह, अमन मोखड़े, हिमांशु राणा, रवि सिंह, ध्रुव शौरी, फिरोजमन जोतिन, विष्णु विनोद और बिप्लब सामंत्रे जैसे युवा खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए शतक जड़ दिए और पहले ही दिन विजय हजारे में इतिहास रच दिया.

स्वास्तिक सामल बने दिन के सबसे बड़े हीरो

इन सभी पारियों के बीच ओडिशा के 25 साल के बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 169 गेंदों में 212 रन बनाए. इस पारी में 21 चौके और 8 छक्के शामिल थे. वह ओडिशा की ओर से लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. हालांकि उनकी टीम मैच नहीं जीत पाई, लेकिन सामल की पारी ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया.

कुल मिलाकर विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन रिकॉर्ड्स और रनों से भरा रहा, जिसने टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया है.