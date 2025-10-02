भारत के उभरते बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रच डाला. ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में खेले जा रहे भारत अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 युवा टेस्ट के दूसरे दिन सूर्यवंशी ने केवल 78 गेंदों पर शतक जमाकर सबको चौंका दिया. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 8 छक्के निकले.

8 छक्के, 9 चौकों की ताबड़तोड़ पारी

ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 243 रनों पर रोकने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जोरदार आगाज किया. वैभव सूर्यवंशी ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और 8 छक्कों व 9 चौकों की मदद से मात्र 86 गेंदों में 113 रन बनाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वेदांत त्रिवेदी ने भी मोर्चा संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक 116 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत U19 टीम को अब 95 रनों की बढ़त मिल चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज शतक

सूर्यवंशी का यह शतक ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक बन गया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के लियम ब्लैकफोर्ड के नाम था, जिन्होंने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ 124 गेंदों में शतक ठोका था. अब वैभव ने सिर्फ 78 गेंदों में यह रिकॉर्ड तोड़कर नई मिसाल कायम कर दी है.

सबसे कम उम्र में शतक का कमाल

वैभव सूर्यवंशी केवल 14 साल 188 दिन की उम्र में यह शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज भी बन गए हैं. उनकी यह पारी ना सिर्फ आक्रामक थी बल्कि बेहद जिम्मेदारी भरी भी रही. वैभव ने ओपनिंग करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी.

कप्तान का रिकॉर्ड भी टूटा

वैभव का युवा टेस्ट इतिहास में यह दूसरा सबसे तेज शतक है. उनसे आगे सिर्फ भारतीय U19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे हैं, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड U19 के खिलाफ 64 गेंदों पर शतक जमाया था. इस लिहाज से सूर्यवंशी की यह पारी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे युवा क्रिकेट इतिहास के लिए खास है.

पहले भी बना चुके हैं रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी इस साल कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 15 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अर्धशतक जमाकर और विकेट लेकर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज का रिकॉर्ड तोड़ा था. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने इस साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए तहलका मचा दिया था. राहुल द्रविड़ की सलाह पर जब उन्हें ओपनिंग दी गई तो उन्होंने मात्र 35 गेंदों में शतक ठोककर भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक बना दिया. यह लीग इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी है.