हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई

भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट में इतिहास रच दिया. ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में उन्होंने सिर्फ 78 गेंदों पर 113 रन बनाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के उभरते बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रच डाला. ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में खेले जा रहे भारत अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 युवा टेस्ट के दूसरे दिन सूर्यवंशी ने केवल 78 गेंदों पर शतक जमाकर सबको चौंका दिया. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 8 छक्के निकले.

8 छक्के, 9 चौकों की ताबड़तोड़ पारी

ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 243 रनों पर रोकने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जोरदार आगाज किया. वैभव सूर्यवंशी ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और 8 छक्कों व 9 चौकों की मदद से मात्र 86 गेंदों में 113 रन बनाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वेदांत त्रिवेदी ने भी मोर्चा संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक 116 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत U19 टीम को अब 95 रनों की बढ़त मिल चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज शतक

सूर्यवंशी का यह शतक ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक बन गया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के लियम ब्लैकफोर्ड के नाम था, जिन्होंने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ 124 गेंदों में शतक ठोका था. अब वैभव ने सिर्फ 78 गेंदों में यह रिकॉर्ड तोड़कर नई मिसाल कायम कर दी है.

सबसे कम उम्र में शतक का कमाल

वैभव सूर्यवंशी केवल 14 साल 188 दिन की उम्र में यह शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज भी बन गए हैं. उनकी यह पारी ना सिर्फ आक्रामक थी बल्कि बेहद जिम्मेदारी भरी भी रही.  वैभव ने ओपनिंग करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी.

कप्तान का रिकॉर्ड भी टूटा

वैभव का युवा टेस्ट इतिहास में यह दूसरा सबसे तेज शतक है. उनसे आगे सिर्फ भारतीय U19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे हैं, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड U19 के खिलाफ 64 गेंदों पर शतक जमाया था. इस लिहाज से सूर्यवंशी की यह पारी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे युवा क्रिकेट इतिहास के लिए खास है.

पहले भी बना चुके हैं रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी इस साल कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 15 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अर्धशतक जमाकर और विकेट लेकर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज का रिकॉर्ड तोड़ा था. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने इस साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए तहलका मचा दिया था. राहुल द्रविड़ की सलाह पर जब उन्हें ओपनिंग दी गई तो उन्होंने मात्र 35 गेंदों में शतक ठोककर भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक बना दिया. यह लीग इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी है.

Published at : 02 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Tags :
Australia U19 India U19 TEST CRICKET Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप में गेंदबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन, जानिए पूरे टूर्नामेंट में किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट
एशिया कप में गेंदबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन, जानिए पूरे टूर्नामेंट में किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप में गेंदबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन, जानिए पूरे टूर्नामेंट में किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट
एशिया कप में गेंदबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन, जानिए पूरे टूर्नामेंट में किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
लाइफस्टाइल
Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
ट्रेंडिंग
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget