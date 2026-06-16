श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इंडिया ए को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन मैच खत्म होने के बाद चर्चा सिर्फ नतीजे की नहीं रही. मैदान पर खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी बहस और धक्कामुक्की ने पूरे घटनाक्रम को सुर्खियों में ला दिया.



मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा और विनर सुपर ओवर तक पहुंच कर तय हुआ. हार के बाद भारतीय खेमे में निराशा देखने को मिली. इसी दौरान श्रीलंका ए के कुछ खिलाड़ियों ने जीत का जोश दिखाया. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच माहौल अचानक गर्म हो गया.

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प्रत्यक्षदर्शियों और उपलब्ध वीडियो फुटेज के अनुसार, भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका ए के एक खिलाड़ी के बीच कहासुनी हुई. बहस बढ़ने पर दोनों खिलाड़ियों के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. हालांकि मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत बीच-बचाव कर स्थिति को संभाल लिया.



अब सबसे बड़ा सवाल संभावित कार्रवाई को लेकर उठ रहा है. क्रिकेट में खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर सख्त आचार संहिता लागू होती है. अगर किसी खिलाड़ी को अनुशासनहीन व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. मामले की गंभीरता के आधार पर डीमेरिट अंक भी दिए जाते हैं.



हल्के स्तर के मामलों में चेतावनी और मैच फीस में कटौती की जा सकती है. वहीं अगर यह माना जाता है कि खिलाड़ी ने जानबूझकर आक्रामक शारीरिक संपर्क किया है तो ज्यादा कड़ी कार्रवाई भी संभव है. ऐसे मामलों में डीमेरिट अंक बढ़ सकते हैं और मैच प्रतिबंध तक लगाया जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला मैच रेफरी की रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही लिया जाता है.



इस मुकाबले में एक और विवाद भी देखने को मिला. सुपर ओवर से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर भारतीय कप्तान तिलक वर्मा अंपायरों से नाखुश नजर आए और काफी गुस्से में चर्चा करते देखे गए. मैच के दौरान कई बार तनावपूर्ण माहौल बना, जिसने मुकाबले को और अधिक चर्चा में ला दिया.



जहां तक वैभव सूर्यवंशी के मामले की बात है, फिलहाल किसी आधिकारिक सजा की घोषणा नहीं हुई है. क्रिकेट प्रशंसकों की नजर अब मैच अधिकारियों की रिपोर्ट और संभावित फैसले पर टिकी हुई है.

उधर इंडिया ए के लिए यह हार टूर्नामेंट में बड़ा झटका साबित हुई है. टीम अपने शुरुआती तीन मुकाबलों में से दो हार चुकी है. अब फाइनल की उम्मीदें बनाए रखने के लिए उसे अगले मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.



युवा खिलाड़ियों के लिए ऐसे मौके सीखने का भी बड़ा मंच होते हैं. मैदान पर प्रदर्शन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी दबाव के बीच संयम बनाए रखना भी है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद पर क्या फैसला आता है और टीम इंडिया ए अगले मुकाबले में कैसी वापसी करती है.

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