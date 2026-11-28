विराट कोहली और रोहित शर्मा आईपीएल के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो पहले सीजन यानी 2008 से टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. दोनों दिग्गज आगामी सीजन यानी IPL 2027 में भी खेलते नजर आएंगे. रोहित एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं. कोहली खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरेंगे. पहले सीजन से खेलने वाले दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ियों में भी शुमार रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि 2008 से 2026 तक (19 सीजन) तक दोनों में से किसने टूर्नामेंट से ज्यादा कमाई की है.

2026 सीजन में विराट कोहली 21 करोड़ रुपये की फीस पर आरसीबी के लिए खेले थे, जबकि सीजन के लिए रोहित शर्मा की फीस 16.3 करोड़ रुपये थी. दोनों ही खिलाड़ियों को क्रमश: आरसीबी और मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया था. दोनों की अब तक की कुल कमाई में करीब 2 करोड़ रुपये का फर्क है.

साल सैलरी बदलाव टीम 2026 ₹21 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 ₹21 करोड़ +40% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2024 ₹15 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2023 ₹15 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2022 ₹15 करोड़ -12% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2021 ₹17 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2020 ₹17 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2019 ₹17 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2018 ₹17 करोड़ +36% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2017 ₹12.5 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2016 ₹12.5 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2015 ₹12.5 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2014 ₹12.5 करोड़ +31% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2013 ₹9.57 करोड़ +9% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2012 ₹8.74 करोड़ +7% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2011 ₹8.16 करोड़ +3456% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2010 ₹22.95 लाख -6% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2009 ₹24.4 लाख +21% रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2008 ₹20.1 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कुल कमाई ₹232.15 करोड़ - RCB (19 सीजन)

रोहित शर्मा के 19 सीजन की आईपीएल कमाई

साल सैलरी बदलाव टीम 2026 ₹16.3 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2025 ₹16.3 करोड़ +2% मुंबई इंडियंस 2024 ₹16 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2023 ₹16 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2022 ₹16 करोड़ +7% मुंबई इंडियंस 2021 ₹15 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2020 ₹15 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2019 ₹15 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2018 ₹15 करोड़ +20% मुंबई इंडियंस 2017 ₹12.5 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2016 ₹12.5 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2015 ₹12.5 करोड़ - मुंबई इंडियंस 2014 ₹12.5 करोड़ +17% मुंबई इंडियंस 2013 ₹10.64 करोड़ +9% मुंबई इंडियंस 2012 ₹9.71 करोड़ +7% मुंबई इंडियंस 2011 ₹9.06 करोड़ +163% मुंबई इंडियंस 2010 ₹3.44 करोड़ -6% डेक्कन चार्जर्स 2009 ₹3.66 करोड़ +21% डेक्कन चार्जर्स 2008 ₹3.01 करोड़ - डेक्कन चार्जर्स कुल कमाई ₹230.14 करोड़ - MI और DCG (19 सीजन)

नोट- आंकड़े क्रिकबज से लिए गए हैं.

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