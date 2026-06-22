Vaibhav Suryavanshi Kundli: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक नाम तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है और वह है वैभव सूर्यवंशी. कम उम्र में जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और निडर अंदाज के साथ उन्होंने मैदान पर अपनी छाप छोड़ी है, उसने हर किसी को प्रभावित किया है.

क्रिकेट विशेषज्ञ जहां उनकी तकनीक और प्रतिभा की चर्चा कर रहे हैं, वहीं ज्योतिष शास्त्र के जानकार उनकी कुंडली में मौजूद विशेष ग्रह योगों को उनकी सफलता का बड़ा कारण मान रहे हैं. ज्योतिषियों का दावा है कि वैभव सूर्यवंशी की जन्म कुंडली में बने कुछ दुर्लभ और प्रभावशाली योग उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा और अवसर प्रदान कर रहे हैं.

सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति का अद्भुत संयोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति का प्रभावशाली मेल दिखाई देता है. यह चतुर्ग्रही योग व्यक्ति के भीतर असाधारण क्षमता विकसित करने वाला माना जाता है.

सूर्य नेतृत्व और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस और संघर्ष क्षमता प्रदान करता है. वहीं बुध बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की क्षमता और भाग्य का सहयोग दिलाता है. बृहस्पति की मौजूदगी इस योग को और अधिक शुभ बना देती है, क्योंकि इसे ज्ञान, सम्मान और ईश्वरीय कृपा का ग्रह माना जाता है.

ज्योतिषियों का मानना है कि यही ग्रह स्थिति वैभव को दबाव के बीच भी निडर होकर खेलने की ताकत देती है और भविष्य में बड़े रिकॉर्ड बनाने की संभावनाओं को मजबूत करती है.

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मजबूत शनि बना रहा है जबरदस्त प्रतियोगी

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में शनि की स्थिति भी बेहद प्रभावशाली बताई जा रही है. वैदिक ज्योतिष में मजबूत शनि व्यक्ति को अनुशासित, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाता है.

यही कारण है कि मैदान पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता साफ दिखाई देती है. वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पीछे हटने के बजाय मुकाबला करना पसंद करते हैं. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी ग्रह स्थिति वाले लोग हार को आसानी से स्वीकार नहीं करते और जीत हासिल करने तक संघर्ष जारी रखते हैं.

पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का चंद्रमा देता है अटूट मनोबल

कुंडली में चंद्रमा का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होना भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है. वैदिक ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को अजेयता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक माना जाता है.

इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग मानसिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं. वे अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोते. एक बार जो लक्ष्य निर्धारित कर लें, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं.

ज्योतिषियों का कहना है कि यही गुण वैभव सूर्यवंशी के खेल में भी दिखाई देता है, जहां वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना आक्रामक रवैया बनाए रखते हैं.

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चतुष्सागर राजयोग दिला सकता है बड़ी प्रसिद्धि

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में चतुष्सागर राजयोग का भी निर्माण हो रहा है. यह योग तब बनता है जब कुंडली के चारों प्रमुख केंद्र ग्रहों से प्रभावित होते हैं.

ज्योतिष शास्त्र में इस योग को सफलता, सम्मान और व्यापक प्रसिद्धि का कारक माना गया है. ऐसे जातक अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाते हैं और उनकी उपलब्धियों की चर्चा दूर-दूर तक होती है.

दिलचस्प बात यह है कि इस योग वाले लोग अक्सर प्रशंसा से ज्यादा अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं. सफलता मिलने के बाद भी वे लगातार आगे बढ़ने और नए मुकाम हासिल करने की सोचते रहते हैं.

भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं वैभव

ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर विशेषज्ञ मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में मौजूद ग्रह योग उनके करियर के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहे हैं. निडरता, मजबूत इच्छाशक्ति, अनुशासन और भाग्य का सहयोग उन्हें आने वाले वर्षों में नई सफलताओं तक पहुंचा सकता है.

हालांकि किसी भी खिलाड़ी की सफलता में मेहनत, समर्पण और निरंतर अभ्यास की सबसे बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में मौजूद ये विशेष योग उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करते दिखाई देते हैं.

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