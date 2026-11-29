आज भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर समाप्त हुई थी. इसके जवाब में तीसरे दिन लंच तक टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए हैं. ध्रुव जुरेल भारतीय टीम के लिए अब तक अर्धशतक लगाने वाले अकेले बल्लेबाज रहे हैं.

आकाशदीप ने भी टीम इंडिया को मुकाबले में बुरी तरह पिछड़ने से बचाया. उन्होंने बल्लेबाजी में 52 गेंदों में 29 रन बनाए और ध्रुव जुरेल के साथ 46 रनों की छोटी लेकिन बहुमूल्य पार्टनरशिप की. बता दें कि इस मैदान पर टीम इंडिया का सबसे बददा स्कोर 242 रन है, जो उसने 2020 में यहां खेले अपने एकमात्र मैच में बनाया था. उसके लिए वहां तक पहुंच पाना भी मुश्किल लग रहा है.

इससे पूर्व पहला दिन समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 116 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए थे. उसके बाद लंच तक भारत ने वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप का विकेट खोया है और 90 रन बना लिए हैं.