IND vs NZ 2nd Test Day 3 Live: गुरनूर बराड़ निभा रहे ध्रुव जुरेल का साथ, टीम इंडिया अब भी बहुत पीछे
India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में टीम इंडिया के लिए ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक लगा दिया है. भारत अभी भी 100 से ज्यादा रनों से पिछड़ रहा है.
LIVE
Background
आज भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर समाप्त हुई थी. इसके जवाब में तीसरे दिन लंच तक टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए हैं. ध्रुव जुरेल भारतीय टीम के लिए अब तक अर्धशतक लगाने वाले अकेले बल्लेबाज रहे हैं.
आकाशदीप ने भी टीम इंडिया को मुकाबले में बुरी तरह पिछड़ने से बचाया. उन्होंने बल्लेबाजी में 52 गेंदों में 29 रन बनाए और ध्रुव जुरेल के साथ 46 रनों की छोटी लेकिन बहुमूल्य पार्टनरशिप की. बता दें कि इस मैदान पर टीम इंडिया का सबसे बददा स्कोर 242 रन है, जो उसने 2020 में यहां खेले अपने एकमात्र मैच में बनाया था. उसके लिए वहां तक पहुंच पाना भी मुश्किल लग रहा है.
इससे पूर्व पहला दिन समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 116 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए थे. उसके बाद लंच तक भारत ने वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप का विकेट खोया है और 90 रन बना लिए हैं.
IND vs NZ 2nd Test Day 3 Live: 73 पर खेल रहे जुरेल
ध्रुव जुरेल ने 152 गेंद खेलकर 73 रन बना लिए हैं. 80 ओवर का खेल हो चुका है. इस ओवर के बाद न्यूजीलैंड के लिए दूसरी नई गेंद उपलब्ध हो जाएगी. नई गेंद से कीवी गेंदबाज वापसी करना चाहेंगे. भारत ने 80 ओवरों में 227 रन बना लिए हैं.
IND vs NZ 2nd Test Day 3 Live: 73 ओवर में भारत 209/8
73 ओवर के खेल में भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए हैं. ध्रुव जुरेल ने 124 गेंद खेलकर 55 रन बना लिए हैं. गुरनूर बराड़ 30 गेंद में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच 46 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है.