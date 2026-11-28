भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. न्यूजीलैंड दौरे के दोनों ही टेस्ट में सिराज को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया. उन्हें टीम में जगह न मिलने पर तमाम पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट्स ने अपनी-अपनी राय रखी. ज्यादातर लोगों ने इस फैसले को गलत ही ठहराया है. अब टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भी सिराज को लेकर बात की.

दिग्गज कपिल देव ने साफ-साफ कहा कि सिराज के बाहर होने से उन्हें बुरा लग रहा है. बाकियों की तरह उनका भी मानना है कि सिराज को टीम इंडिया जगह दी जानी थी. सिराज का टेस्ट टीम में होने के बावजूद बेंच पर बैठना लोगों को वाकई हैरान कर रहा है.

कपिल देव बोले- बुरा लग रहा है

पत्रकारों से बात करते हुए कपिल देव ने कहा, "मुझे भी बुरा लग रहा है कि वह टीम में नहीं हैं. वह बहुत जोशीला लड़का है. अगर वह टीम में ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं?"

ड्रॉ पर खत्म हुआ पहला टेस्ट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ. टीम इंडिया ने अपनी इकलौती पारी में 700 से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया था, लेकिन फिर भी टीम को ड्रॉ से ही संतुष्ट होना पड़ा. दरअसल, खराब गेंदबाजी के चलते मैच ड्रॉ हुआ. एक वक्त के बाद भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट नहीं कर सके.

मोहम्मद सिराज का टेस्ट करियर

सिराज ने अब तक भारत के लिए 48 टेस्ट खेल लिए हैं. उन्होंने फॉर्मेट की 90 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 29.63 की औसत से 144 विकेट लिए हैं, जिसमें मैच बेस्ट फिगर 9/190 का रहा. उन्होंने 5 बार 'फाइव विकेट हॉल' लिया है. सिराज बीते कुछ वक्त से टीम इंडिया के प्रमुख टेस्ट गेंदबाज के रूप में उबरे हैं. लेकिन अब अचानक उन्हें रेड बॉल टीम से बाहर कर दिया गया. अब देखना दिलचस्प होगा कि सिराज की टीम इंडिया के लिए अगला मैच कब खेल पाते हैं. उन्होंने पिछला टेस्ट इस साल के अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

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